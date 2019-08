Samsung gaat smartphones leasen

Na autoleasing maakt ook smartphoneleasing zijn entree in België. Samsung biedt de formule vanaf 2020 aan voor zijn Galaxy-toestellen.

Elke maand betalen voor een gsm-abonnement is voor de meeste Belgen al de normaalste zaak van de wereld. Binnenkort wordt het mogelijk om ook de mobiele telefoon zelf als een ‘dienst’ aan te schaffen in ruil voor een maandelijkse betaling.

Het Zuid-Koreaanse concern Samsung denkt dat de Belg ‘klaar is om maandelijkse kosten te betalen of om te kiezen voor een pay-per-useformule’ (betalen in functie van het gebruik).

Leasingklanten betalen een startbedrag plus een vast maandbedrag gedurende 24 maanden. In dat bedrag zit ook een verzekering. Over de exacte tarieven houdt Samsung zich nog op de vlakte.