Samsung lanceert opvouwbare smartphone

Dat maakte het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern woensdag bekend op een fel gehypet evenement in San Francisco. Het toestel zal uitgerust zijn met 5G-technologie voor supersnel mobiel internet, maar springt vooral in het oog door zijn opvouwbare scherm.

'Het toestel is baanbrekend omdat het een antwoord biedt aan skeptici die zeiden dat alles wat gedaan kon worden al gedaan was', zei DJ Koh, de CEO van Samsung tijdens de lancering. 'We zijn hier om hun ongelijk aan te tonen.