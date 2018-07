'Samsung plant toestel met opvouwbaar scherm'

De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant Samsung wil volgend jaar de smartphonemarkt dooreenschudden met een opmerkelijk nieuw product. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Het werkt aan een smartphone met opvouwbaar scherm. Het toestel, met de interne werktitel ' Winner ', zou opengeplooid even groot zijn als een tablet.

Daardoor hebben gebruikers extra veel schermruimte. Maar gebruikers kunnen het toestel dus ook dichtvouwen, in de helft, als een portemonnee. Daardoor past het toestel toch in de broekzak of de handpalm.