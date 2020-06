Schuldbeheerplatform Virteo tankt bij voor buitenland

De Belgische fintecher Virteo haalt bijna een miljoen euro op in een ronde bij bestaande aandeelhouders, waaronder het Vlaamse investeringsvehikel PMV. Tegelijk komt er een nieuwe investeerder aan boord, het Belgische start- en scale-upfonds 4Ventures.

Virteo geeft bedrijven een platform om te waken over hun openstaande vorderingen en de manier waarop invorderaars die opvolgen. 'Bedrijven hebben een dashboard waarop ze kunnen zien hoe ethisch of net agressief de invorderaars omgaan met onbetaalde facturen', zegt CEO Wouter Vanderheere.

Ook wanbetalers krijgen in zekere mate toegang tot het platform. Zij kunnen daar een plan voorgelegd krijgen om hun schulden af te lossen. Vanderheere verwacht deze zomer een golf aan openstaande facturen. 'Bedrijven tonen nu mildheid, maar deze zomer zullen ze wel achter niet-betaalde facturen aangaan.'

De kapitaalronde nu is een opwarmertje voor een grotere ronde volgend jaar. Het bedrijf wil dan 4 à 6 miljoen euro ophalen. Het bedrijf bereidt zich ook voor op een buitenlandse expansie. 'We leggen daar nu al de eerste contacten voor.' Virteo telt 15 werknemers en geeft geen omzetcijfers vrij. Winstgevend zijn was tot nu toe geen prioriteit.