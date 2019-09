Showpad krimpt kantoor in San Francisco in

Big tech is er alomtegenwoordig, huizen en kantoren zijn er onbetaalbaar, en tal van bedrijven vallen er uit de toon met een toxische bedrijfscultuur of miljardenverliezen. Is Silicon Valley wat van zijn mythische glans verloren? De Tijd keerde terug naar de meest innovatieve regio op aarde en mat de temperatuur . Is het nog altijd de hotspot die het ooit was?

Maar voor de rest gelooft het meer in haar nieuwe hub in Chicago, waar het al 150 werknemers heeft. ‘In San Francisco is het juiste talent niet meer te betalen’, zegt CEO Pieterjan Bouten hard. Bouten verbleef de afgelopen jaren af en toe in de regio.

Late twintigers of jonge dertigers die stilaan een gezin stichten kiezen niet langer per se voor Silicon Valley, meent Bouten, maar wel voor andere innovatiehubs in de VS. In het geval van Showpad is dat Chicago. Ook Austin (Texas) en Boston (oostkust, vlakbij New York), steden die lang niet open stonden voor start-ups, zijn bezig aan een opmars.