Showpad ontslaat tiende van personeel

'We nemen als groeibedrijf altijd heel wat mensen aan in anticipatie van komende groei', zegt Bouten. Ook op de vertraging van de groei is een reactie nodig, klinkt het. Ontslagen zijn volgens Bouten onvermijdelijk, omdat het bedrijf slechts beperkt gebruik kan maken van de overheidsmaatregelen.

De ontslagen vallen voor het merendeel in het buitenland. In het Belgische hoofdkantoor in Gent en het kantoor in Brussel staan 14 jobs (van de 200 in ons land) op de tocht. Showpad draait een jaarlijks recurrente omzet van 60 miljoen euro, en heeft wereldwijd 1.200 klanten.