Silicon Valley-sprookje Sparkcentral krijgt tweede kans in België

Sparkcentral, het groeibedrijf dat ondernemer Davy Kestens uit de grond stampte in Silicon Valley, maakt een doorstart in Hasselt. De Belgische aandeelhouders kopen de Amerikaanse uit en het bedrijf focust op Europa.

In november 2016 was de technologieondernemer Davy Kestens met zijn bedrijf Sparkcentral, dat bedrijven helpt hun digitale communicatie met de klant te monitoren, nog de posterboy van de Belgische start-upscene. Hij haalde toen 20 miljoen dollar op, bij twee Amerikaanse en twee Belgische fondsen. Het Limburgse investeringsfonds LRM nam de helft voor zijn rekening, ook Group MC - het familiaal vehikel van Caroline Maesen, mede-eigenaar van Actief Interim - stapte mee aan boord.

Nog geen vier jaar later ziet de wereld er anders uit voor Sparkcentral. Kestens is weg, van de honderd werknemers zijn er nog zo'n veertig actief en de verhoopte groei bleef uit. De Belgische aandeelhouders gooien noodgedwongen het roer om: ze kopen de Amerikaanse aandeelhouders, Split Rock Partners en Jackson Square Ventures, uit voor een onbekend bedrag en hergroeperen het bedrijf. De Corda Campus in Hasselt is de nieuwe hoofdzetel van het bedrijf, in de Verenigde Staten verschuift de activiteit van Silicon Valley naar New York.

Europa

De boodschap van de aandeelhouders aan het management van 'Sparkcentral 2.0' is duidelijk: focus op de Europese markt, waar digitale klantencommunicatie via berichtenapps zoals WhatsApp wel tractie heeft, en doe dat op een kostenefficiënte manier, weg van de spilzucht van Silicon Valley. Dat Christoph Neut, eerder verantwoordelijk voor Europa en het Midden-Oosten, in februari de nieuwe CEO werd, is dus niet toevallig. Om die missie tot een goed einde te brengen pompen LRM en Group MC nog eens 2,5 miljoen euro in het bedrijf.

Ik heb mijn ogen opengetrokken bij bepaalde cijfers. Tom Vanham CEO LRM

LRM vroeg zich bij het Sparkcentral-dossier af of het opnieuw zou investeren als het management hier morgen voor het eerst binnenstapt, geeft LRM-CEO Tom Vanham aan. 'We investeren alsof we van nul erin stappen. We geloven nog altijd in de technologie, maar nog meer in het management dat nu aan het hoofd staat.' De pagina van 2016 slaat hij resoluut om. 'De kapitaalronde uit 2016 heeft niet de verhoopte groei gebracht: de omzet bedraagt enkele miljoenen euro's. Maar er is wel potentieel.'

WhatsApp

Voor groei is de Europese markt cruciaal, klinkt het. 'Europese bedrijven bieden veel vaker asynchrone communicatiekanalen zoals WhatsApp aan', zegt Neut. 'Ga naar de contactpagina's van Engie en je ziet dat je er via WhatsApp met de klantendienst kan chatten. Die markt groeit gestaag.' Ook in Latijns-Amerika, een ander 'WhatsApp-gek' continent, is er potentieel. In de VS gaat alles trager. 'Het klinkt vreemd, maar dat land blijft steken bij sms voor communicatie en cheques voor betaalverkeer', zegt Neut.

Sparkcentral zal op een gedisciplineerde manier moeten groeien, waarschuwen de aandeelhouders. 'De kostenstructuur was te zwaar. Er waren twee hr-afdelingen, twee marketingteams, een in de VS en een hier', zegt Willem Broux van de Group MC. 'Ik heb mijn ogen opengetrokken bij bepaalde cijfers', zegt Vanham. 'In Silicon Valley rolt het geld misschien gemakkelijker, maar Sparkcentral moet nu een normaal bedrijf worden.'

Of dat lukt, is koffiedik kijken: de geconsolideerde jaarrekening lag in 2018 nog in de VS. Op die van de Europese poot stond wel een plus, met een winst van 160.000 euro. Maar ook een schuld van net een miljoen euro.