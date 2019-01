Silverfin-CEO toont interesse in voetbalclub Lokeren

In de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws laat Joris Van Der Gucht, supporter van voetbalclub Lokeren, zijn licht schijnen over de situatie bij de club.

Van Der Gucht is CEO van Silverfin, een snelgroeiend fintechbedrijf dat software levert voor accountants en financiële consultants. Het bedrijf heeft vestigingen in Gent, Londen, Amsterdam en Kopenhagen en haalde geld op bij Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay), Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (oprichters Showpad) en het durfkapitaalfonds Index Ventures.

Trekker

Voor de toekomst bereidt Van Der Gucht zich al voor op een seizoen in 1B. Over de waarde van de club is Van Der Gucht duidelijk: 'Ik las ergens dat de waarde van de club tussen de 6 en de 12 miljoen ligt. Dit lijkt ons onmogelijk voor een 1B-club.' Roger Lambrecht, de huidige 87-jarige voorzitter, kan aanblijven als aandeelhouder, maar zou in de plannen van Van Der Gucht plaats moeten ruimen als voorzitter.