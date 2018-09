Slack trekt begin volgend jaar naar de beurs

Slack Technologies, het bedrijf achter het gelijknamige chatapp voor bedrijven, bereidt zich voor om naar de beurs van Wall Street te gaan.

De beursgang zou al in het eerste kwartaal van 2019 moeten plaatsvinden, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het bedrijf achter het populaire communicatieplatform voor bedrijven rekent op een waardering van ruim meer dan 7 miljard dollar. Dat is tenminste de waardering die het bedrijf kreeg opgekleefd bij een kapitaalronde in augustus, toen het 400 miljoen dollar ophaalde. Een jaar eerder - toen het bedrijf een gelijkaardige kapitaalronde deed - was het nog maar 5,1 miljard dollar waard, 40 procent minder.

Amazon

Eerder werd het bedrijf gelinkt aan Amazon, maar tot een overname door de internetgigant is het nooit gekomen. De beursgang van Slack zou een van de grootste worden in de techwereld, na die van Spotify begin dit jaar. De Zweedse muziekstreamingdienst haalde een waardering van 30 miljard dollar. Het socialemediabedrijf Snap werd bij zijn beursgang vorig jaar 24 miljard dollar waard.

Bij de laatste kapitaalronde zorgden enkele grote investeringsfondsen uit Silicon Valley voor de verse cash, waaronder Dragoneer Investment, General atlantic. Ook de historische aandeelhouders namen deel aan de kapitaalronde. Bij de ronde in 2017 stapte het Vision Fund van de Japanse technologiereus Softbank aan boord.

Slack werd opgericht door twee oudgedienden van de online-fotodienst Flickr, Stewart Butterfield en Cal Henderson. De twee zijn nog steeds aandeelhouder. Lang werd gedacht dat het gemak waarmee de zakelijke chatapp geld ophaalt bij privé-investeerders, een beursgang op korte termijn overbodig zou maken. In 2013 kwamen de twee ondernemers op de markt met een online platform waarmee je in realtime berichten en documenten kunt uitwisselen met collega’s.

Vlotter overleg

Je kunt via Slack ook aparte kanalen opzetten voor specifieke projecten die bedoeld zijn voor slechts een kleiner groepje medewerkers. Dankzij de app kan overleg op de werkvloer dus een pak vlotter verlopen. En je mailbox wordt niet langer overstelpt met honderden overbodige berichten.

8 miljoen gebruikers De chatapp heeft inmiddels zo'n 8 miljoen dagelijkse gebruikers, waarvan het merendeel de gratis versie gebruikt.

Slack is vooral populair binnen organisaties waar Slack in hoog tempo e-mail als populairste communicatiemiddel verdringt. De toepassing heeft inmiddels zo'n 8 miljoen dagelijkse gebruikers voor zijn chatapp, waarvan het merendeel de gratis versie gebruikt. Drie miljoen gebruikers in 70.000 organisaties zitten op de betalende versie.

Maar het succes trekt ook concurrentie aan. Zowel Facebook als Microsoft bekampen Slack met respectievelijk Workplace en Teams. Beide techreuzen beschikken over een veel grotere distributiekracht via hun andere diensten en producten. Teams is sinds half juli ook beschikbaar in een gratis versie buiten Office 365. Volgens recente cijfers van Microsoft zou Teams vandaag door 200.000 bedrijven worden gebruikt. Slack nam onlangs nog HipChat over van het Australische softwarebedrijf Atlassian.

200 miljoen dollar omzet Slack stelde vorig jaar dat het een jaarlijkse recurrente omzet van 200 miljoen dollar heeft en jaarlijks met meer dan 100 procent groeit.





Het was Slack Technologies alleen om het intellectueel eigendom te doen, want het zette de dienst stop. Omdat Slack in privé-handen is, maakt het geen financiële resultaten bekend. Maar het bedrijf zei vorig jaar dat het een jaarlijkse recurrente omzet van 200 miljoen dollar heeft, 50 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het zou elk jaar met meer dan 100 procent groeien.

Naast de chatapp biedt Slack inmiddels ook data-opslag in de cloud en spreadsheets waarin meerdere mensen tegelijkertijd kunnen werken.