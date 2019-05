Slimme bril van Google gaat tweede leven tegemoet

Google brengt een nieuwe versie uit van zijn Glass, de ooit verguisde slimme bril. Die mikt nu resoluut op de bedrijfsvloer en is niet langer een ‘moonshot’, maar een officieel product.

In januari 2015 trok Google de stekker uit Glass, een bril met een virtueel laagje en bijbehorende camera, waarmee de gebruiker zonder handen foto’s kon maken of mails kon lezen. Een zeldzame flop, met veel weerklank. Google probeert nu de Glass in stilte te herpositioneren.

De technologiegigant lanceerde maandag de tweede versie van zijn Enterprise Edition. De Glass is nu een instrument voor op de werkvloer. Met de Glass heb je handenvrij toegang tot alle informatie. Werknemers kunnen op hun bril instructies of informatie tevoorschijn toveren. Of iemand kan via de camera en videostreaming meekijken als zich een complex probleem voordoet.

Google voert in de eerste plaats enkele verbeteringen door aan het product. Met een nieuwe, krachtigere chip moet de batterij van de bril langer meegaan. Nieuwe monturen moeten in een veeleisende fabrieksomgeving beter bestand zijn tegen schade. Tegelijk zijn de prestaties van de camera aangescherpt.

Een tweede opmerkelijke wijziging is de ‘status’ van het product. Tot nog toe behoorde de Glass toe aan X, de moonshotfabriek van Google. Producten die daar het daglicht zien, zijn experimenten die niet bedoeld zijn voor het brede publiek. De Glass verlaat nu X. De bril wordt een officieel Google-product, met een prijskaartje van 999 dollar.

Verkennersversie

De consumenteneditie van de Glass raakte nooit verder dan een ‘verkennersversie’, met een prijskaartje van 1.500 dollar, en werd snel uitgespuwd voor zijn intrusieve en asociale karakter. Mensen vreesden dat ze bespied werden door de camera of vonden het asociaal als iemand zijn mails zat te lezen.

De bedrijfsversie doet het volgens Google wel goed. Grote klanten zoals DHL en Agco, een Amerikaanse producent van landbouwmateriaal, werken al met de slimme bril. Via Agco kleurt de comeback van de Glass ook Belgisch. Het Gentse Proceedix ontwikkelde een Glass-softwareapp om werknemers van Agco bij te staan bij kwaliteitscontroles.

Toch blijven er twijfels over de toekomst van de Glass. Het Antwerpse Iristick, dat een eigen bril met een virtueel laagje ontwikkelt, hekelt de gebreken van Googles product. ‘Onze bril heeft een langere batterijduur, hij heeft een camera die kan inzoomen en hij kan ook barcodes scannen’, stelt CTO Riemer Grootjans. Dat laatste is interessant bij het uitladen van containers.