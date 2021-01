Slimme lamp moet val van bejaarden detecteren

Met een lamp die kan opmerken of opa of oma gevallen is, wil het Antwerpse groeibedrijf Nobi senioren langer thuis laten wonen. 'Dit is meer een zorgtoestel dan domotica.'

Roeland Pelgrims, medeoprichter van Nobi, ligt in de demokamer op de grond. 30 seconden nadat hij op de grond is gaan liggen, klinkt uit de luidspreker die geïntegreerd is in de lamp in het midden van de kamer de vraag of hij gevallen is. Bevestigt hij, of reageert hij niet of amper, dan waarschuwt de slimme lamp met een telefoontje medestichter Stijn Verrept, die buiten de kamer staat.

Vallen is al te vaak een probleem met dodelijk afloop voor senioren, een probleem dat de bestaande seniorenalarmen niet uit de wereld krijgen, claimen Pelgrims en Verrept. 'In 80 procent van de gevallen waarbij een bejaarde over een alarm beschikt, wordt dat alarm bij een val niet gebruikt', zegt Pelgrims. Hij is vertrouwd met de wereld van de ouderenzorg. Hij overziet de strategie bij Palmyra Brands, de holding van de familie Van den Brande, die in 2019 de rusthuisgroep Armonéa verkocht. Pelgrims zat twee jaar in de raad van bestuur van Armonéa.

Herhaalvallen

De keuze voor een lamp voor valdetectie lijkt vreemd, maar is dat niet, claimen de oprichters. 'Het is een alledaags voorwerp in het midden van de kamer dat altijd is aangesloten op het elektriciteitsnet. We horen te veel verhalen over senioren die hun alarm uitdoen onder de douche en net vallen als ze uit de douche komen', vult Verrept aan. Behalve aan detectie doet de lamp ook aan valpreventie. 'Senioren lopen meer risico op een val als ze 's nachts uit bed stappen, want hun evenwichtsgevoel is niet meer zo goed.' De lamp detecteert dat ze recht gaan zitten en licht dan bij.

Nobi zet het toestel niet in de markt als domoticatoestel voor de 65-plusser. 'Het is bedoeld voor het moment waarop een bejaarde persoon voor het eerst gevallen is en de familie voor de vraag staat: wat nu?' aldus Pelgrims. Tussen de eerste val en een opname in een woon-zorgcentrum of ziekenhuis is er een risico op 'herhaalvallen'. Bij die vallen moet de lamp voorkomen dat iemand te lang blijft liggen na een val. De helft van de ouderen die na een val langer dan een uur op de grond lag, overlijdt binnen een half jaar na de val.

Wie zich een Nobi aanschaft, koopt niet alleen de hardware, maar een heel systeem. 'Het is als een Tesla zonder wielen die aan het plafond is geschroefd', zegt Pelgrims. 'We kunnen altijd software-updates doorvoeren.' De lamp doet nu al aan valdetectie en -preventie, brand- en inbraakdetectie, en patroonherkenning. 'De mogelijkheden zijn eindeloos', zegt Verrept. 'Als de lamp merkt dat een bejaarde al om 17 uur gaat slapen en dat een patroon wordt, kan ze alarm slaan.' Dat gebeurt met respect voor de privacy, claimt hij. Alle data worden lokaal opgeslagen, tot er een incident is.

Nobi Antwerps groeibedrijf dat slimme lamp voor valdetectie ontwikkelt. 2 miljoen euro kapitaal opgehaald, op zoek naar 3 miljoen euro extra. Opgestart in 2018, eerste commercieel product eind dit jaar beschikbaar. Oprichters: Stijn Verrept en Roeland Pelgrims.

Kapitaal

De prijs van de 'Tesla' is niet min: 2.490 euro, met nog een maandelijks abonnement van 19 euro. Huren kost 119 euro per maand. 'Dat is hetzelfde als twee overnachtingen in een woon-zorgcentrum', zegt Pelgrims. Om het product van de grond te krijgen haalde het twee jaar oude Nobi al 2 miljoen euro kapitaal op, waaronder een lening van 600.000 euro van het Vlaamse financieringsfonds PMV en 400.000 euro subsidies van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). Ook een Zwitserse private investeerder stapte in.