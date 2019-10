Slimme lampen die naar u luisteren: waar moet u op letten?

Meer en meer huiseigenaars ontdekken de geneugten van slimme verlichting, lampen en armaturen die u kunt bedienen via een app of uw stem. Welke systemen zijn allemaal op de markt? En waarop moet u letten?

Het wordt druk op de markt van de slimme verlichting. Aanvankelijk deelde vooral Philips met zijn Hue-systeem er de lakens uit, maar ondertussen eisen ook concurrenten als IKEA, Lifx, Osram, Innr en het Chinese TP-Link hun plaats op.

Hun basisfunctionaliteiten liggen vrij dicht bij elkaar: u kunt met een druk op de knop bijvoorbeeld een bepaalde sfeer creëren door een lamp of een groep van lampen te dimmen. De meeste fabrikanten hebben ook lampen in huis die niet alleen kunnen dimmen, maar ook van kleur veranderen, om die sfeerverlichting helemaal naar uw hand te zetten.

Het is ook mogelijk in een keer alle lampen uit te schakelen of de lampen te laten reageren op timers of bewegingssensoren, wat energie bespaart. Dat is handig in kamers waar u maar af en toe komt, zoals een toilet of een badkamer. Ze kunnen natuurlijk ook geprogrammeerd worden om de aanwezigheid van de bewoners te simuleren en zo inbrekers op het verkeerde been te zetten.

Nog interessanter wordt het als u uw verlichting kunt koppelen aan andere toestellen in huis, pakweg een rookmelder. Als zo’n rookmelder alarm slaat, gaan ook alle slimme lampen in huis branden, zodat u in het midden van de nacht niet van de trap dondert als u in paniek naar beneden stormt.

Via webdiensten als IFTTT (If This Then That) zijn nog heel wat andere koppellingen te verzinnen. Het is mogelijk een lamp rood te laten oplichten telkens als u een nieuw e-mail ontvangt. Of wanneer iemand u op Twitter vermeldt. Na drie keer bent u dat hoogstwaarschijnlijk al beu, maar het kan dus wel.

Siri, doe de lichten aan

De bediening van de lampen kan op allerlei manieren gebeuren. Via een app op de smartphone of smartwatch, maar ook via de stem, bijvoorbeeld door commando’s te geven aan de spraakassistenten Google Assistant, Alexa van Amazon of Apples Siri. Daarnaast bestaan afstandsbedieningen voor de lichten en zelfs muurschakelaars en dimmers, niet alleen van de lampenfabrikanten, maar ook van traditionele specialisten in schakelmateriaal zoals Niko of Busch-Jaeger.

Die schakelaars werken draadloos. Dat betekent dat u ze overal in huis kunt plaatsen en niet noodzakelijk moet gebruiken als vervanging voor de traditionele schakelaars.

Nog een belangrijk punt is de manier waarop de verlichting met uw thuisnetwerk verbonden wordt. De lampen van de meeste merken (Philips Hue, IKEA Tradfri, Osram…) hebben zelf geen wifi aan boord, maar gebruiken een alternatief protocol dat Zigbee heet. Daarnaast bestaan systemen waarbij elke lamp wel met wifi is uitgerust (bijvoorbeeld Lifx en TP-Link).

Gebruikt u een Zigbee-systeem, dan moet u wel een soort hub op uw internetrouter aansluiten die de wificommando’s van bijvoorbeeld uw smartphone vertaalt naar het Zigbee-signaal dat de lampen begrijpen. Dat maakt de eerste installatie een tikje omslachtiger, maar het gebruik van Zigbee heeft ook enkele voordelen.

Er is minder wifiverkeer op uw netwerk. Dat verkleint de kans op storingen, al moeten we aanstippen dat Zigbee op dezelfde frequentie werkt als wifi. Als u heel veel lampen installeert of nog meer Zigbee-domotica in huis heeft, kan het wel eens druk worden op die band, waardoor uw verlichting kuren kan vertonen. Bij sommige hubs kunt u in dat geval overschakelen naar een ander, dunner bevolkt Zigbee-kanaal.

Slanker

De Zigbee-lampen zijn in regel ook kleiner en slanker omdat ze geen wifimodule aan boord hebben, wat de installatie soms makkelijker of esthetischer maakt. Bovendien kunt u Zigbee-lampen van verschillende merken combineren. U kunt een Philips Hue-hub combineren met lampen van IKEA. Dat kan interessant zijn omdat de IKEA-lampen meestal goedkoper zijn dan de Hue-concurrenten.

Aan deze werkwijze zijn wel nadelen verbonden. Software-updates doorvoeren op uw IKEA-lampen lukt niet met een Philips-hub, alleen met de officiële IKEA-hub. En ook het toevoegen van IKEA-accessoires, bijvoorbeeld een afstandsbediening, aan Hue is niet mogelijk.

Tegenwoordig heeft Philips lampen in zijn gamma die geen hub meer nodig hebben, maar via bluetooth te bedienen zijn. Daardoor kunt u besparen op een hub (die los 60 euro kost), maar u mist dan toch enkele interessante features, zoals de lamp aan- en uitschakelen met een timer, koppelen aan accessoires of die bedienen terwijl u niet thuis bent. U kunt ook maar maximaal tien bluetooth-lampen tegelijk gebruiken. Met een Hue-hub zijn dat er vijftig.

Infrarood

Voor welk merk moet u nu kiezen? Het Hue-ecosysteem is de nestor onder de slimme verlichting en bevat veruit de meeste lampen, armaturen, ledstrips, sensoren, accessoires en zelfs tuin- en buitenverlichting. Een nadeel is dat de Philips-producten niet tot de goedkoopste van de markt behoren. Bij IKEA is het aanbod wat kleiner, al zijn de Zweden de jongste tijd aan een inhaalbeweging bezig.

Een nadeel van IKEA is dat de installatie van nieuwe lampen omslachtiger is. Twee voordelen zijn dan weer de prijs, die bij IKEA democratischer is dan bij Philips, en het feit dat Tradfri tot 100 lampen ondersteunt in plaats van 50.

Ook andere merken hebben features die het verdict in hun voordeel kunnen laten uitdraaien. Lifx heeft een infraroodlamp in het gamma, waardoor beveiligingscamera’s veel betere opnames kunnen maken in het donker. De lampen van TP-Link (onder de merknaam Kasa) hebben dan weer de naam een erg goede wifiverbinding te hebben, waardoor ze ook op grote afstand van uw router te bedienen blijven.

De Kasa-app meet ook het energieverbruik van de lampen, zodat u daar een zicht op krijgt. Lifx-lampen zitten qua prijs ongeveer in de buurt van Hue (en zelfs nog iets hoger), Kasa leunt qua prijs eerder bij IKEA aan.