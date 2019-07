Smartphonegigant Huawei is somber over tweede jaarhelft

Huawei, 's werelds grootste producent van netwerkapparatuur en de nummer twee op de smartphonemarkt, doorstaat de Amerikaanse exportban voorlopig goed. Maar er zijn 'problemen' op komst.

De Amerikaanse president Donald Trump sloeg dit voorjaar Huawei in de ban. Het bedrijf belandde op de zogenaamde 'entity list'. Dat is een lijst van het Amerikaanse ministerie van Handel met bedrijven die de nationale veiligheid van de VS kunnen bedreigen. Wie ermee handel wil drijven, heeft een speciale licentie nodig.

118 miljoen Verkochte smartphones Apple verkocht in de eerste helft van dit jaar 118 miljoen smartphones.

Toch toont die ban zich voorlopig niet in de cijfers van Huawei. Het bedrijf - niet beursgenoteerd - gaf dinsdag zijn halfjaarresultaten vrij. Huawei verkocht in het eerste half jaar meer dan een vijfde meer (23,2 procent) voor in totaal 401,3 miljard renminbi (52,3 miljard euro).

Huawei verkocht in het eerste halfjaar ook 118 miljoen smartphones, 24 procent meer dan een jaar eerder. De smartphoneproducent ondervindt vooral problemen bij de verkoop buiten China. Daar ligt de smartphoneverkoop op 80 procent van het niveau van voor de ban.

Android

Of de verkoop zich volledig kan herstellen, hangt onder meer af van de vraag wanneer Huawei opnieuw toegang krijgt tot Android. Dat is het alom verspreide mobiele besturingssysteem van Google. In China bracht de ban net een opstoot in de verkoop teweeg. Chinezen zijn erg patriottistisch; Huawei is een van de technologiekampioenen van het land.