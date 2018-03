Snapchat ontslaat 100 werknemers

In een officiële mededeling klinkt het dat het bedrijf intern een verdergaande samenwerking tussen de teams wil. Daarom dankt het 100 mensen af - volgens insiders vooral op de marketingafdeling - nadat het eerder deze maand al 120 ontwikkelaars had ontslagen.

De ontslagen vallen er enerzijds omdat het bedrijf in het verleden te veel mensen had aangenomen , maar anderzijds ook omdat het lang moeite heeft gehad om winst te maken . Begin februari kon het eindelijk mooie cijfers voorleggen, maar in de daaropvolgende weken lag het bedrijf om meerdere redenen onder vuur.

Ook popster Rihanna uitte een tijd later haar ongenoegen over de chatapp nadat die een grap over huiselijk geweld had gemaakt. Sinds het bedrijf een jaar geleden naar de beurs ging, halveerde Snap bijna in waarde.