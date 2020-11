Sneller dan de sneltest: hoest in je telefoon

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat Covid-19-dragers een specifieke hoest hebben. Een kuch die een mens niet kan ontcijferen, maar een computer wel. Even hoesten in de smartphone en een app bepaalt of u besmet bent of niet.

Testen is een cruciaal onderdeel van de strategie om het covidmonster weer in zijn kot te krijgen. Met de klassieke PCR-test is het een of zelfs meerdere dagen wachten op het resultaat. De antigeen- of sneltest hoeft niet naar het laboratorium en toont in een kwartier de uitkomst.

Over enkele maanden kan het mogelijk nóg sneller. Onderzoekers van het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben ontdekt dat wie met Covid-19 besmet is op een specifieke manier hoest. De vondst kan uitmonden in een snelle test die vooral handig is voor mensen die niet vermoeden dat ze besmet zijn, de zogenaamde asymptomatische gevallen. Omdat zij geen symptomen hebben, zijn ze logischerwijs niet of minder geneigd om zich te laten testen - terwijl ze onbewust wel het virus kunnen verspreiden.

De MIT-onderzoekers ontdekten dat asymptomatische ‘patiënten’ anders hoesten dan gezonde mensen. Dat gebeurde met artificiële intelligentie (AI), die vier zogenaamde biomarkers uit een stemgeluid kan afleiden: de sterkte van de stembanden, de gemoedstoestand, de longcapaciteit en spierverslapping. Iets wat onbegonnen werk is voor het menselijk oor.

De software - die eigenlijk werd geschreven om de ziekte van Alzheimer te detecteren - werd getraind met meer dan 70.000 hoestopnames die vrijwilligers in april instuurden. 2.500 daarvan kwamen van mensen die positief hadden getest op het coronavirus, ook asymptomatische gevallen.

De kracht ligt in het vermogen om de asymptomatische hoest van een gezonde kuch te onderscheiden. Brian Subirana Onderzoeker aan de MIT

De software slaagde erin bijna alle (98,5%) besmette mensen aan te wijzen op basis van hun hoest. Voor de asymptomatische individuen scoorde het AI-model zelfs 100 procent. Medeonderzoeker Brian Subirana benadrukt dat de technologie niet bedoeld is voor een diagnose van patiënten met covidsyptomen. ‘De kracht ligt in het vermogen om de asymptomatische hoest van een gezonde kuch te onderscheiden.’

In het onderzoek doken wel bijna 17 procent valse positieven op, mensen die van de software het label ‘besmet’ kregen terwijl ze dat niet waren. Die kunnen met een reguliere test gerustgesteld worden.

Behalve het MIT werkt Cambridge University aan soortgelijke technologie op basis van adem- en hoestopnames, meldt de Britse omroep BBC. De onderzoekers daar rapporteerden een accuraatheid van 80 procent.

Het MIT verwerkt de AI nu samen met een niet nader genoemd bedrijf in een app. Die kan er over enkele maanden al zijn. Mits de goedkeuring van de farmawaakhond FDA ligt een gebruiksvriendelijke en gratis test in het verschiet, waarmee we op elk moment kunnen checken of we Covid-drager zijn. Een kuch in de smartphone en u weet meteen of u besmet bent en een klassieke test moet laten doen om dat te bevestigen. De 'corona-app' wordt in dat geval een bijzonder effectief wapen om de verspreiding van het virus te dwarsbomen.