Softbank denkt aan verkoop chipontwikkelaar ARM

Met een verkoop of terugkeer naar de beurs zou Softbank cashen op de boomende vraag naar rekenkracht.

Softbank denkt er aan één van zijn meest waardevolle participaties, ARM Holdings, te verkopen of terug naar de beurs te brengen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal en wordt in een gesprek met Financial Times bevestigd door Marcelo Claure, de rechterhand van Softbank-oprichter Masayoshi Son.

De Japanse holding kocht ARM Holdings in de zomer van 2016 voor 32 miljard dollar, toen omgerekend 29 miljard euro. Een deal die voor flink wat handengewring in het Verenigd Koninkrijk zorgde. De Britten hadden zich net een maand geleden 'gebradeerd': het brexitreferendum haalde de koers van het Brits pond zwaar onderuit en maakte zo het bedrijfsleven kwetsbaar voor buitenlandse overnames. En zo zagen de Britten met lede ogen een technologieparel richting Japan vertrekken.

Een parel is ARM zeker: elke iPhone die Apple ooit verkocht heeft, draait op chips die het Britse bedrijf ontwikkelde. Het bedrijf uit Cambridge is een essentiële schakel in de digitale revolutie en gaf in mobiel internet een chipreus als Intel het nakijken. Niet slecht voor wat in 1978 klein als Acorn Computer begon.

Het lijdt weinig twijfel dat ARM nu een veelvoud waard zou zijn van het prijskaartje van 2016. Een steeds meer geconnecteerde wereld van datavreters doet de vraag naar rekenkracht exponentieel stijgen. Het resultaat is een recordjacht voor alle bedrijven die op die rekenkracht inspelen, van de Nederlandse chipmachineproducent ASML tot de Amerikaanse ontwikkelaar van krachtpatserchips Nvidia .