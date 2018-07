Sonos-fans kunnen straks ook aandeel kopen

Het Amerikaanse bedrijf Sonos, bekend van zijn draadloze luidsprekers, trekt naar de beurs. Veel details van de operatie zijn er nog niet.

In april doken de eerste geruchten opgedoken over een mogelijke beursgang van Sonos. Toen was sprake van een mogelijke waardering van 2,5 tot 3 miljard dollar.

Dat grote bedrag heeft alle te maken met de grote populariteit van de draadloze soundbars en speakers van Sonos, vooral bij de generatie digitale muziekliefhebbers. Het bedrijf uit het Californische Santa Barbara is slechts 16 jaar oud, maar slaagde erin de gevestigde speakermerken naar de kroon te steken.

Sonos zal met de ticker ‘SONO’ noteren op de technologiebeurs Nasdaq, zo blijkt uit de officiële registratie voor een beursnotering die vandaag werd gepubliceerd. Uit het document blijkt dat Sonos vorig jaar een nettoverlies leed van 14,2 miljoen dollar op een omzet van 992,5 miljoen dollar.

Als één van de risico’s voor beleggers noemt Sonos de ‘uiterst competitieve en snel evoluerende’ markt, met concurrentie van onder meer Bang & Olufsen, Samsung, Amazon, Apple en Google. Overigens werkt Sonos ook samen met de grote digitale reuzen, door zijn speakers compatibel te maken met de spraakbesturingssystemen Alexa (Amazon) en Google Assistant.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beursgang precies zal plaatsvinden. Sonos wil met de beursgang geld ophalen om zijn productontwikkeling, geografische expansie en marketing te financieren. Het bedrag van de kapitaalverhoging is nog niet bekend, maar Sonos heeft het over een indicatief bedrag van 100 miljoen dollar.