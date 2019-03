SpaceX-test met capsule voor bemande vlucht geslaagd

De ruimtecapsule Crew Dragon, van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX, is met succes in de Atlantische Oceaan geland.

Iets meer dan een week na de lancering van het ruimtetuig Crew Dragon, met behulp van de stuwraket Falcon 9, is de capsule voor bemande ruimtevluchten weer in de Atlantische Oceaan geland.

Dragon zat een week lang vastgehecht aan het internationaal ruimtestation ISS. De succesvolle lancering, en terugkeer, van de capsule voor bemande ruimtevluchten is een succes voor haar eigenaar SpaceX. Het private ruimtebedrijf is in handen van de seriele ondernemer Elon Musk.

Space Shuttle

Het programma is van belang voor de Verenigde Staten. Sinds het einde van het Space Shuttle-programma in 2011 moesten de Amerikanen vertrouwen op Russische Sojoez-raketten om astronauten in een baan om de aarde of naar het ISS te krijgen. De Dragon-capsule kan dat gemis weer opvullen.

Bij deze missie zaten nog geen astronauten in de capsule. Er was wel een pop van een mens mee aan boord, verbonden met allerlei sensoren om de omstandigheden te meten. Anne McClain, astronaute in het ISS, ging wel even aan boord.