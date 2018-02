Speedskiën: elke milliseconde telt

De speedskiër Joost Vandendries wil met meer dan 200 kilometer per uur een berg af geraken. Of dat ooit lukt, hangt af van de kleinste details. Daarom schakelt hij de hulp in van Belgische technologie.

In het Franse skigebied Vars gleed Joost Vandendries (44) deze week met 198,675 kilometer per uur een berg af. Dat klink geschift, maar voor de Belgische speedskiër is het te traag. Hij wil de grens van 200 kilometer per uur slopen.

In het dagelijkse leven is de naar Overijse uitgeweken West-Vlaming actief in de vastgoedsector.

Speedskiën is een uitlaatklep. In de extreme sportdiscipline bestaat het doel erin een zo hoog mogelijke snelheid te halen op een parcours van 1 kilometer. De eerste 400 meter moet de deelnemer snelheid maken, de volgende 100 meter wordt zijn snelheid gemeten, de laatste 500 meter dient om weer tot stilstand te komen. De grootste toppers gaan in zes seconden van 0 naar 200 kilometer per uur, een versnelling vergelijkbaar met die van een formule 1-wagen.

Vandendries begon met de sport in 2010. Maar na een val met hoge snelheid moest hij zijn hobby vier jaar lang laten voor wat ze was. Die tegenslag remt zijn ambities niet af. Sinds een paar jaar gooit hij alles in de strijd om zijn volgende doel te bereiken: 200 kilometer per uur halen.

In kleinste details

6 Seconden De grootste toppers gaan in zes seconden van 0 naar 200 kilometer per uur, een versnelling vergelijkbaar met die van een formule 1-wagen

De versnelling van 1,325 kilometer per uur die Vandendries daarvoor moet realiseren op het wereldkampioenschap speedskiën - dat momenteel in verschillende landen wordt afgewerkt - is niet min. Speedskiërs halen sowieso al alles uit de kast om zo aerodynamisch mogelijk voor de dag te komen: ultrastrakke pakken, druppelvormige helmen, spoilers die voor downwind moeten zorgen aan hun benen. De tijdwinst zal dus in de kleinste details moeten worden gezocht.

Om toch maar niets over het hoofd te zien heeft Vandendries specialisten ingeschakeld om zijn houding en zijn materiaal onder de loep te nemen. Onder hen is Wouter Remmerie, ingenieur van de start-up AirShaper. ‘De aerodynamische krachten die op je inwerken als je naar beneden raast, zijn evenredig aan het kwadraat van de snelheid’, zegt hij. ‘Elk beetje weerstand dat je wegneemt, kan dan meteen een groot verschil maken.’

3D-model

Om te beginnen bouwden de 3D-meetbedrijven Treedys en Argon een virtueel 3D-model van Vandendries en zijn helm. Die visualisatie werd ingeladen in het door AirShaper ontwikkelde online aerodynamicaplatform, dat het uiterst complexe proces van een aerodynamische analyse automatiseerde. Op basis daarvan kon de start-up perfect in kaart brengen waar nog imperfecties zitten in de houding en het materiaal.

Uit onze aerodynamische analyse bleek dat nog vooruitgang viel te boeken op het vizier van de helm. Wouter Remmerie Ingenieur AirShape

Remmerie: ‘Uit onze analyse bleek onder meer dat nog vooruitgang viel te boeken op het vizier van de helm, dat nog te vlak was. Daarom werkt het engineeringbedrijf Voxdale nu aan een betere helm.

Voorts bleek dat Joost zijn handen nog niet ideaal houdt. Instinctief zou je denken dat je die dicht tegen je lichaam moet houden om snelheid te winnen. Maar onze analyse leert dat je met een licht andere houding, waarbij je meer lucht doorlaat, nog aan snelheid kan winnen.’

Tests in windtunnel

Met die tips op zak kan Vandendries straks gericht tests uitvoeren in een windtunnel, een omgeving waarin hij eerder ook al zijn stijl perfectioneerde. ‘Onze software maakt de windtunnel niet overbodig. Maar dankzij onze analyse kan je er wel veel gerichter in testen. Zo’n windtunnel gebruiken kost handenvol geld. Dan is het meegenomen dat je via ons platform al een hoop scenario’s kan uitsluiten en je tijd in de tunnel kan reduceren.’

Het wereldrecord speedski is in handen van een Italiaan.

AirShaper werkte ook al voor heel andere soorten klanten. Zo hielp het een dronefabrikant om een model te perfectioneren dat het moeilijk had met wind onder een bepaalde hoek. ‘De prestatie van die drone is nu 10 procent beter’, zegt Remmerie. Daarnaast werkt het bedrijf nu mee aan een meer aerodynamische versie van fietsspaken voor racefietsen.

Remmerie: ‘Normale spaken zijn rond. Dat is logisch, want dat is het gemakkelijkst te fabriceren. Maar in het peloton zijn ze ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om de weerstand te verminderen voor wielrenners. De fabrikant Sapim heeft al een plattere spaak op de markt, wij werken nu mee aan een nieuwe generatie.’

Belgisch record

Of Joost Vandendries al op dit WK door de 200 kilometer-per-uurgrens gaat, valt af te wachten. Maar dat het uiteindelijk moet lukken, daar twijfelt Remmerie niet aan. ‘Het fijne aan speedskiën is dat het een kleine en jonge nichesport is. Dat brengt met zich mee dat er nog veel vooruitgang te boeken valt met onderzoek.’