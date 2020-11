Spotify-fan van het eerste uur stapt in Brits-Belgische groeier

Het durfkapitaalfonds Northzone staat op het punt een belang te nemen in Perlego, een Brits-Belgisch onlineplatform voor academische cursussen. Northzone investeerde al in 2006 in de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify.

Bijna exact een jaar nadat hij de laatste keer met de hoed was rondgegaan voor groeikapitaal is de Belgische Perlego-CEO Gauthier Van Malderen bijna klaar met een nieuwe ronde. Het Britse Sky meldde vrijdag al dat Perlego dicht bij een injectie van 20 miljoen pond (22,2 miljoen euro) staat. Een deel van de deal is de intrede van het fonds Northzone. Perlego wilde toen niet reageren op het lek, maar tegenover De Tijd bevestigt Van Malderen dat een deal van die grootteorde met Northzone wel degelijk in de finale fase zit.

Northzone is gekend als het fonds dat de allereerste kapitaalronde in Spotify leidde, in 2006. De Zweedse muziekstreamingdienst is nu een moloch met 47,5 miljard dollar marktwaarde. Met zijn investering in Perlego komt Northzone op vertrouwd terrein. Het groeibedrijf, dat Van Malderen en zijn medestichter Matt Davis eind 2016 oprichtten, wordt vaak omschreven als het 'Spotify voor academische cursussen'. Studenten kunnen er voor een vaste som per maand (12 euro) meer dan een half miljoen academische cursussen en handboeken op naslaan. Net zoals ze bij Spotify voor een vast bedrag miljoenen nummers kunnen beluisteren.

Thomas Leysen

De intrede van Northzone is een nieuwe duw in de rug voor het groeibedrijf dat eerder al enkele grote namen in zijn kapitaal zag stappen. Vorig jaar haalde Perlego nog 7 miljoen pond (toen 8 miljoen euro) aan groeikapitaal op bij onder meer Thomas Leysen, de Vlaamse topondernemer en voorzitter van het recyclagebedrijf Umicore en de mediagroep Mediahuis. Het is niet duidelijk of Leysen opnieuw investeert. Hij wenste geen commentaar te geven. Ook over het Kanaal kan Perlego op enkele fans rekenen, onder wie Alex Chesterman (de oprichter van de vastgoedsite Zoopla) en Simon Franks (de oprichter van het filmdistributiebedrijf Redbus).

Perlego - Eind 2016 opgericht door Gauthier Van Malderen (CEO) en Matt Davis (CTO) - Online bib voor academische cursussen en handboeken, met zo'n half miljoen titels - Hoofdkantoor in Londen, 60 werknemers - Omzet niet bekend - Waardering: 80 miljoen pond (90 miljoen euro) - volgens Sky

De grote uitdaging voor Perlego is dat het op twee fronten moet werven. Het moet enerzijds uitgeverijen verleiden hun cursussen en handboeken op Perlego aan te bieden. De uitgever krijgt een commissie van 65 procent op het abonneegeld. Het groeibedrijf sloeg dit jaar enkele belangrijke slagen, door onder meer het Nederlandse Elsevier en het Britse Cambridge University Press aan boord te halen. 'We verdubbelden in een jaar ongeveer, van 220.000 titels naar een half miljoen. De grote uitgeverijen zijn op een of twee na bij ons aanwezig', stelt Van Malderen. Lokale uitgeverijen, in een taal die niet Engels is, zijn een grotere uitdaging. 'Voor België is er bijvoorbeeld nog een weg af te leggen.'

Anderzijds moet ook de student zijn weg vinden naar het platform. Perlego had daar wel de wind in de zeilen dankzij de coronacrisis. Universiteiten wereldwijd werken met afstandsonderwijs en zochten naar nieuwe manieren, eventueel via tussenstations, om cursusmateriaal tot bij hun studenten te krijgen. Op zijn Britse markt sloot Perlego enkele opmerkelijke deals, zoals met de bank Barclays en de telecomoperator Vodafone. Studenten die klant waren, kregen tijdelijk gratis toegang tot de Perlego-bib. 'De coronacrisis maakt dat mensen onderwijs en cursusmateriaal nu zien als iets dat je in een bundel met andere diensten kan aanbieden.'

Verenigde Staten

Met de kapitaalronde wil Perlego zijn platform in de eerste plaats versterken met nieuwe functies. Wie nu een cursus of handboek openslaat op het platform kan er al in lezen, markeren, of de juiste verwijzing kopiëren. Maar het is de bedoeling dat mensen ook kunnen samenwerken in een boek. 'Het moet mogelijk zijn dat ik iets aanduid in een boek, of een YouTube-filmpje toevoeg, en jou er dan een melding over stuur, zodat je die passage zeker bekijkt.' Dat 'sociale aspect' komt er in de komende drie à vier maanden aan, belooft Van Malderen. Het is essentieel om de betrokkenheid van de gebruikers op het platform te verhogen.