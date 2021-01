Start-up geeft consumenten controle over eigen data

De Belgische start-up Datavillage haalde een miljoen euro op voor een project dat consumenten toelaat data op te slaan in persoonlijke datakluizen, 'personal data stores'. Het project gebruikt de Solid-technologie die door Tim Berners-Lee, uitvinder van het web, wordt gepromoot.

Datavillage is opgericht door de techondernemer Quentin Felice en de IT-specialist Frederic Lebeau. Consumenten kunnen bedrijven toegang geven tot hun ‘digitale tweeling’ om gepersonaliseerde diensten aan te bieden, zoals voorkeuren voor mediacontent, maar de consument blijft altijd de controle houden over zijn gegevens. De gebruikersgerichte gegevensaanpak komt ook bedrijven ten goede die rekenen op dit soort data. 'In plaats van ze zelf te moeten controleren en verwerken, kunnen organisaties gebruikmaken van de meerwaarde van persoonlijke gegevens zonder de last en de risico's die komen kijken bij het beheer ervan', zegt Lebeau.

De start-up gebruikt Solid, de technische standaard die aan de grondslag ligt van het systeem van datakluizen en -controle. Solid is gepromoot door Tim Berners-Lee, samen met de Gentse professor in webtechnologie Ruben Verborgh. Ook de Vlaamse regering ziet brood in de technologie.

'We merken dat verschillende sectoren geïntrigeerd zijn door onze visie: van media tot mobiliteit, financiën en gezondheidszorg', zegt Felice. Hij ziet mogelijkheden voor het personaliseren van het aanbod van streaming mediaplatformen of voor fraudedetectie in de financiële sector.

Datavillage zegt zich te onderscheiden van andere spelers omdat het meer doet dan de data ophalen en beveiligen. De data worden verrijkt en verwerkt in een beveiligde omgeving.