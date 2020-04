Start-ups staan voor ‘Darwin-moment'

Honderden start-ups scharen zich achter de oproep dat de overheid garant staat voor hun financiering. De jaren van groeikapitaal in overvloed komen zo bruusk ten einde.

‘We moeten meer doen dan alleen de erfenis van dit land redden. Steun zijn toekomst ook.’ Met die slagzin trokken meer dan 600 start-ups maandag de virtuele straat op. Het Belgische start-uplandschap beleefde vorige week nochtans nog een jubelmoment: het Brusselse groeibedrijf Collibra, dat de datastromen van bedrijven helpt te beheren, haalde 112,5 miljoen dollar op, aan een waardering van 2,3 miljard dollar. Het is zo meer waard dan Barco of Melexis.

Bij andere groeibedrijven is cash wel een probleem, zo verzekeren de initiatiefnemers van de open brief. Het gaat onder meer om Davy Kestens, stichter van het fintechbedrijf Cake, en Ruth Janssens, die in 2019 haar start-up Small Teaser failliet zag gaan en nu aan een nieuw fonds timmert. ‘De meerderheid van onze start-ups ziet klanten afhaken, contracten uitgesteld worden en investeerders op de rem staan. Meer dan de helft van de start-ups heeft maar zes maanden reserve.’

Victoury

Het Gentse groeibedrijf Victoury ondervond dat aan de lijve. Het technologiebedrijf heeft een softwareplatform waarmee de reissector, zoals touroperators en reisbureaus, zijn dossiers beheert. ‘We stonden klaar om een kapitaalronde van 500.000 euro af te ronden, aangevuld met bankkredieten’, legt CEO Pieterjan Behaeghe uit. ‘Plots kantelde de situatie. De bank wilde niet meer. Deels omdat we actief zijn in de getroffen toeristische sector, deels omdat ze geen nieuwe dossiers meer aanvaarden.’

De start-up moest ook een kruis maken over de verwachte omzetgroei door nieuwe klanten, en viel terug op de bestaande business. Dat alles halveerde de periode waarmee het het kon uitzingen met haar cashreserve. In de open brief pleiten de initiatiefnemers voor een systeem waarin als het groeibedrijf via durfkapitaal zelf 25 procent van het kapitaal kan aandragen, de overheid zich garant kan stellen voor de overige 75 procent, bijvoorbeeld via bankkredieten.

‘Ons zou dat zeker helpen, als de overheid garant staat voor die banklening’, stelt Victoury-CEO Behaeghe. Met het systeem kan ook sneller geschakeld worden dan met de achtergestelde leningen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De Vlaamse overheid trok 250 miljoen euro uit om via die weg kredieten aan levensvatbare groeibedrijven uit te delen, maar sectorkenners plaatsen daar vraagtekens bij. ‘Gaat PMV bepalen wie welke slaagkans heeft? En hoelang duurt zoiets?’

Iedereen ondernemer

Maar ook het voorstel van de start-ups zelf botst op kritiek. ‘Ik heb er gemengde gevoelens bij’, erkent Jürgen Ingels, technologieondernemer en durfkapitalist bij Smartfin Capital. ‘De voorbije jaren heerste misschien te veel het gevoel van ‘iedereen ondernemer’. Groeibedrijven konden gemakkelijk geld ophalen, aan hoge waarderingen.’ Dat blijkt uit de cijfers. In het eerste kwartaal haalden groeiers uit de tech- en biotechwereld 234 miljoen euro op, het tweede beste kwartaal ooit.