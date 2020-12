Storing Google werpt schijnwerpers op marktmonopolie

Een kortstondige storing bij Google legt bloot hoe hard we verweven zijn met technologie. Miljoenen mensen hadden tijdelijk geen toegang tot hun digitale kalender, e-mails of online documenten.

Maandagmiddag verscheen op talloze schermen dezelfde boodschap: 'Sorry, er ging iets mis.' De Amerikaanse techgigant Alphabet kampte met een storing waardoor bijna alle diensten van zijn dochterbedrijf Google kortstondig niet toegankelijk waren. Volgens de monitoringwebsite DownDetector rapporteren op de piek meer dan 56.000 mensen problemen met een Google-dienst of -app. Het probleem deed zich vooral voor in Europa, maar gebruikers wereldwijd werden getroffen door de uitval.

Google communiceerde kort over het euvel en had het over een uitval van het authenticatiesysteem (zie inzet). De internetbrowser Google Chrome en de zoekmachinefunctie van Google bleven toegankelijk.

Na minder dan een uur tweette het bedrijf dat de problemen opgelost waren. Toch maakte de storing duidelijk welke invloed Google heeft op ons leven, zowel op het werk als thuis. Op een dashboard met een overzicht van de Google-diensten en apps kleurden alle bolletjes kortstondig rood.

De meest ingeburgerde diensten zoals het e-mailprogramma Gmail en het navigatiesysteem Google Maps liggen voor de hand. Beide apps zijn veruit de populairste in hun soort. Gmail is met 1,8 miljard gebruikers het populairste mailingprogramma ter wereld. Google Maps steekt andere navigatiesystemen als Apple Maps of Waze makkelijk voorbij met meer dan dubbel zoveel maandelijkse gebruikers. Ook de Android Play Store, de appwinkel voor Android-gebruikers, lag eruit.

Videocalls

Voor veel bedrijven en instellingen zijn de Google-diensten belangrijk voor de dagelijkse werking, zeker in coronatijden. In maart gebruikten 6 miljoen bedrijven Google Workspace, een verzameling tools om digitaal te werken. Wie telewerkt en vergadert per videocall, gebruikt mogelijk Google Meet of Google Hangout. In het begin van de pandemie kregen die diensten er dagelijks zowat twee miljoen gebruikers bij. Ook het gebruikersaantal van de online lesomgeving Google Classrooms verdubbelde in april tot 100 miljoen.

Niet alleen werknemers gebruiken Google dagelijks. Ook op bedrijfsniveau biedt het techbedrijf populaire diensten aan, zoals Google Analytics, dat inzicht biedt in trafiekgegevens van websites. Ook Google Docs en Google Sheets, waar je tegelijkertijd aan eenzelfde document kan werken of een Excel-sheet kan delen met collega's, zijn populair.

Zelfs thuis leidde de Google-crash even tot miserie. Wie de verlichting, verwarming, muziekinstallatie of slimme sloten laat controleren via Google Home of Google Assistant, zat een uurtje in het donker.

De massale impact van de storing toont wat al een tijd speelt in juridische kringen. Daar ligt Google onder vuur om zijn dominante positie op de markt. In oktober opende de Amerikaanse justitie een monopoliezaak tegen het bedrijf, voor het eerst in 22 jaar in de techsector. Meestal moet Google zich verantwoorden voor de dominantie van zijn zoekmachine - een van de weinige functies die bij velen overeind bleven vandaag - en de advertentiebusiness die eraan verbonden is. Afgelopen zomer moest CEO Sundar Pichai zich daarover verantwoorden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.