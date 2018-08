Studententeam wint prijzen met zelfgebouwde elektrische racewagen

De Umicore Pulse, de elektrische wagen gebouwd door studenten van de KU Leuven en Thomas More, wint de prijs voor het beste ontwerp.

De studenten van de KU Leuven en de Thomas More-hogeschool uit Sint-Katelijne-Waver hebben met hun zelfontwikkelde elektrische racewagen Umicore Pulse de eerste prijs voor het meest innovatief ontwerp weggekaapt in een internationale ontwerpwedstrijd in Tsjechië.

Daarnaast behaalde hun elektrische racewagen ook brons in het onderdeel 'acceleratie' (75 meter in een rechte lijn rijden). Het team, bestaande uit studenten met verschillende technische achtergronden - van industrieel en burgerlijk ingenieurs tot studenten ICT en autotechniek -, nam het op tegen studententeams van ruim 50 verschillende universiteiten wereldwijd.

'Onze ambities lagen redelijk hoog in Tsjechië. We wisten dat we een sterke wagen hadden, zeker top drie waard', legt Wannes Vanheusden, student industrieel ingenieur, uit.

Podiumplaats

Hoewel de wagen zijn kracht moet bewijzen op het circuit, moeten de studenten elk jaar ook innovatief en ondernemend uit de hoek komen, inclusief businessplan en kostenanalyse. 'De eerste prijs op ontwerp is uniek. De vorige wagen, de Umicore Nova, kwam zelfs niet in aanmerking voor een podiumplaats. We hebben dan ook alles omgegooid en hebben zo kunnen uitpakken met een innovatieve batterijpakket, een zelfontwikkelde boordcomputer en een uniek koelsysteem', legt Vanheusden uit.

Schermvullende weergave De Umicore Nova, de racewagen die vorig jaar ontworpen werd, kon geen podiumplaats bemachtigen. ©Formula Electric Belgium

