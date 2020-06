Studio 100 hoopt op heropstart musicals in augustus

Nog tot zeker midden juli vinden geen massamusicals van Studio 100, zoals 'Daens' en '40-45', in het pop-uptheater in Puurs plaats. Het bedrijf hoopt zelf op groen licht in de loop van de zomer.

'Het is niet haalbaar voor ons om dat rendabel te doen', zegt Bourlon. Alle voorstellingen van de twee musicals zijn tot midden juli geschrapt, wanneer een korte zomerpauze begint. De impact valt niet min uit: Studio 100 speelde tussen 15 maart en 15 juni normaal een tiental voorstellingen per week.

Die zijn allemaal geannuleerd. 450.000 toeschouwers zagen hun voorstelling in het water vallen. Studio 100 hoopt ze om te boeken naar de zomer of het najaar. Daarvoor moet het eerst groen licht krijgen om voorstellingen voor een volle zaal te spelen, voor 1.600 toeschouwers.

Bourlon hoopt met de plexiglasconstructie in de loop van de zomer groen licht te krijgen. 'Wij zijn klaar om in augustus te hervatten. Ik lees tussen de lijnen dat dat kan als de curves blijven dalen.' Over andere Studio 100-producties, zoals de K3- en Bumba-shows, is meer onduidelijkheid. 'Daarvoor zijn we afhankelijk van andere zaaluitbaters.'