Techbedrijven in de aanval tegen App Store van Apple

Een resem bedrijven ligt overhoop met Apple. Ze pikken het niet langer dat de techreus een groot deel van de omzet uit de App Store afroomt.

De app-winkel van Apple is voor veel softwarebedrijven een vloek en een zegen. Wie in de App Store raakt, is verzekerd van een groot bereik bij een relatief kapitaalkrachtig publiek. Maar daar hangt een stevig prijskaartje aan: app-bouwers moeten 30 procent van hun omzet in de App Store afstaan.

De voorbije dagen kwam het met sommige bedrijven zelfs tot een open oorlog. De gameontwikkelaar Epic Games zag zijn topper Fortnite door Apple verwijderd worden uit de App Store omdat hij een rechtstreekse betalingsmethode in zijn spel had geïntegreerd. Apple eist dat het ook 30 procent mag afromen op alle omzet die verloopt in apps die via de App Store worden verkocht. Epic Games besliste daarop om Apple voor de rechter te dagen.

Microsoft

Microsoft schaarde zich afgelopen weekend achter het ‘opstandige’ Epic Games. In een officieel memorandum voor de rechtbank argumenteerde de softwarereus dat heel wat kleine programmeurs, die afhankelijk zijn van Epic Games, schade dreigen te lijden als Apple zijn zin krijgt.

Onlangs verenigden enkele grote uitgevers, onder meer van de kranten New York Times en Wall Street Journal, de krachten om van Apple betere voorwaarden te eisen. Ook Facebook en Airbnb deden hun beklag over 'excessieve commissies' van Apple.

Afgelopen weekend leek Apple voor het eerst (een beetje) te buigen voor de stroom aan kritiek. Het bedrijf draaide de beslissing terug het populaire blogplatform WordPress te verplichten aankopen via zijn app mogelijk te maken.

Ontwikkelaars waren erg verontwaardigd over die verplichting omdat WordPress helemaal geen plannen had om betalende abonnementen op blogs te verkopen in zijn app. Het platform verkoopt die alleen op zijn website. Apple heeft zich bij WordPress geëxcuseerd.