Techgroepen positioneren zich voor nieuw internettijdperk

Headsets voor virtuele of geaugmenteerde realiteit lijken typische nicheproducten. Die toestellen evolueren evenwel sterk en grote techgroepen positioneren zich voor een nieuw internettijdperk.

Echt makkelijk bekt de naam niet: HTC Vive Focus Plus. De headset voor virtuele realiteit werd voorgesteld in de aanloop naar het World Mobile Congress in Barcelona en kan daar ook worden getest. Opvallend is dat het Taiwanees-Amerikaanse samenwerkingsverband het toestel uitdrukkelijk op de bedrijvenmarkt richt. Typische toepassingen zijn medische trainingen en veiligheidssimulaties.

Dat lijkt wat vreemd, want het toestel leek technisch voorbestemd om de concurrentie aan te gaan met de Oculus Quest, de nieuwe VR-headset die Facebook in de loop van het tweede kwartaal op de markt brengt voor een breed publiek.

Standalone headsets hebben geen externe computers of sensoren meer nodig.

Om het helemaal ingewikkeld te maken: de doelgroep van de Focus Plus blijkt variabel in tijd en ruimte. In China is de Focus Plus meer op consumenten gericht, omdat er meer Chinese inhoud voor die groep voorhanden is. In de VS en Europa zijn naar verhouding minder toepassingen voor consumenten en vormen bedrijven de grootste doelgroep voor het toestel. Dat zal echter evolueren naarmate ook in het Westen meer content beschikbaar wordt voor consumenten.

De Focus Plus is 'standalone' en heeft geen externe computer of sensoren nodig. Toch heeft het ding 'zes vrijheidsgraden': het volgt je handen volgens drie assen, op en neer, links en rechts, voorwaarts en achterwaarts. Dat is ook het geval voor de Oculus Quest. De Quest zou 399 dollar kosten, de prijs van de Focus Plus is nog niet bekend maar zou naar verwachting hoger zijn.

Microsoft

De HoloLens van Microsoft richt zich uitsluitend op de bedrijvenmarkt, ook al laten demonstraties met piano's en een virtuele engel anders vermoeden. Het gaat hier ook niet om virtuele, maar over augmented reality (AR), waarbij op de fysieke werkelijkheid digitale informatie wordt gelegd. Het prijskaartje van 3.500 dollar plaatst het toestel meteen ook in een andere categorie. Voor de consumentenmarkt is er nog veel, lees: jarenlang, werk nodig, geeft Microsoft toe.

Het succes van de headsets hangt af van clouddiensten en online marktplaatsen.

Al die toestellen zijn 'standalone'. Maar dat kan niet verhullen dat hun succes uiteindelijk afhankelijk is van de marktplaatsen en clouddiensten die voor de nodige inhoud zorgen. Microsoft staat op dat vlak bijzonder sterk met zijn clouddiensten Azure, die ontwikkelaars en bedrijven ook toegang geven tot artificiële intelligentie (AI). Het is de combinatie van een ergonomische headset, een groot netwerk van AR-ontwikkelaars en performante clouddiensten die bijvoorbeeld het Amerikaanse leger erg interesseert.

Ook al zijn Amazon, Google en Salesforce geduchte concurrenten op de cloudmarkt, Microsoft krijgt applaus van de beursanalisten voor zijn positie op de bedrijvenmarkt en zijn investeringen in AI.

Spatial computing

Naarmate de digitale wereld zich steeds meer vermengt met de fysieke (internet of things, 5G), worden de toepassingen van AR ook talrijker en interessanter. VR en AR worden mogelijk ook meer toepassingen die met een en dezelfde headset kunnen worden gebruikt.