Techinvesteerder Peter Thiel brengt autosensoren naar de beurs

Luminar Technologies, een bedrijf dat sensoren maakt voor zelfrijdende wagens en dat gesteund wordt door de bekende techondernemer Peter Thiel, komt via een fusie op de techbeurs Nasdaq terecht.

Luminar is een snelgroeiende fabrikant van zogenaamde lidarsensoren, die in zelfrijdende wagens gebruikt worden om mensen en objecten in het verkeer te ‘zien’. Het bedrijf werd in 2012 opgericht met als missie de prijs van de sensoren naar omlaag te krijgen. Het wordt geleid door een CEO van amper 25 jaar oud, Austin Russell.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De start-up maakte maandag bekend dat hij een beursnotering op Nasdaq krijgt met de ticker ‘LAZR’. Dat gebeurt niet op de klassieke manier, door nieuwe aandelen aan institutionele beleggers en het grote publiek te verkopen, maar via een fusie met een bedrijf dat al een beursnotering heeft.

Die fusiepartner, Gores Metropoulos, is een zogenaamd ‘blank check company’ of blancochequebedrijf: een onderneming die werd opgericht zonder specifiek businessplan, met als enige doel geld op te halen en fusies aan te gaan met andere, operationele bedrijven. Achter het bedrijf gaat Gores Group schuil, de private-equitygroep uit Los Angeles die bij oudere Belgische beleggers nog bekend is als de vroegere aandeelhouder van het softwarebedrijf Real Software.

Gores Metropoulos haalde in februari 400 miljoen dollar op met een beursintroductie op Nasdaq. Dat geld wordt ingebracht in de fusieoperatie, naast 170 miljoen dollar van andere investeerders. Het fusiebedrijf wordt in de deal gewaardeerd op 3,4 miljard dollar. De aandeelhouders van Gores Metropoulos krijgen 11 procent van het fusiebedrijf in handen.

Volvo

Bij de investeerders van Luminar zitten Peter Thiel (de oprichter van PayPal die fortuin maakte als aandeelhouder van Facebook), een dochterbedrijf van de autogroep Volvo, en Nick Woodman, de oprichter van het sportcamerabedrijf GoPro.

Volvo is een belangrijke klant van het jonge bedrijf. De autobouwer is van plan de technologie van Luminar vanaf 2020 uit te rollen in zijn nieuwe wagens.

Russell zegt dat de snelle beursgang en de injectie van meer dan een half miljard dollar cash toelaat enkele ‘strategische investeringen’ te doen en het businessplan sneller uit te voeren.