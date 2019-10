'Technologie ruïneert ons gevoelsleven'

Sociale platformen hebben ons verslaafd gemaakt aan de mobiele telefoon. We moeten technologie zo ontwerpen dat we ze gebruiken op een manier die ons welzijn vergroot, zegt digitaal antropologe Pamela Pavliscak.

Tijdens het interview komt er geregeld een whatsappje binnen op Pamela Pavliscaks telefoon. Stilzetten wil ze haar telefoon niet. De digitaal antropologe moet zo een workshop geven op het techevent eDay in Amsterdam en heeft beloofd bereikbaar te blijven. ‘Mijn kinderen sturen foto’s van onze nieuwe puppy! Kijk nou, wat lief!’ Het zwart-witte beestje ziet er inderdaad heel lief uit. ‘Wat was je vraag ook alweer?’

Of we wel blij moeten zijn met Whatsapp, Twitter en Facebook? Zijn we er leukere mensen door geworden?

Pamela Pavliscak: ‘De sociale platformen hebben de manier waarop we communiceren veranderd. En zeker niet altijd ten goede. Twitter heeft bepaald dat het kort moet, in 280 tekens. Woede en extase, emoties met een hoge intensiteit, zijn makkelijk om online op grote schaal te delen. Daarom zijn eclipsfeestjes populair, waarbij je samen de zonsverduistering meemaakt. Dan kun je posten: ‘WHAAAAH! TE GEK!’ Emoties als bedroefdheid of sereniteit hebben een lage intensiteit. Die gevoelens zijn net zo’n belangrijk onderdeel van ons, maar op sociale platforms raken ze ondergesneeuwd.’

Kort Technologie heeft een invloed op hoe we ons voelen en hoe we onszelf zien, zegt Pamela Pavliscak. Ons mobieltje het raam uitgooien is niet de oplossing om focus en innerlijke rust te vinden. Grote techbedrijven moeten beter nadenken over het design van hun digitale producten en diensten. De tech-emografe Pavliscak bestudeert de toekomst van gevoelens en onze emotionele relatie met technologie. Ze studeerde vergelijkende literatuur- en informatiewetenschappen. Ze schreef het boek ‘Emotionally Intelligent Design’ en werkte voor Google en IKEA.

Is het nog een optie om als mens een mysterie te blijven?

Pavliscak: ‘Voorlopig wel. Emoties herkennen staat nog in de kinderschoenen. Wel denken bedrijven er nog te weinig over na welke gevolgen technologie heeft op onze relaties en ons gevoelsleven. Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat mensen vaker hun telefoon zouden aanraken dan hun partner? Bovendien komen er nieuwe gevoelens bij waar we mee moeten leren om te gaan. Zoals dat onrustige gevoel, three-dot-anxiety, als je die drie puntjes ziet op je gsm als iemand een berichtje stuurt. Die zijn bewust zo ontworpen om je aan het scherm gekluisterd te houden. Is het niet beter voor onze gemoedsrust als we niet weten dat iemand aan het typen is?’

Facebook en Instagram experimenteren met het verbergen van de ‘like’. Zal dat mensen doen afkicken van de hang naar aandacht?

Pavliscak: ‘Misschien dat mensen meer delen wat ze zelf belangrijk vinden, in plaats van foto’s waarvan ze hopen dat ze vaak gedeeld worden. Met het verdwijnen van de verslavende like zijn we er niet. Ik heb duizend Amerikanen een onlinedagboek laten bijhouden. Het woord ‘zware kater’ kwam vaak terug. Mensen raken emotioneel uitgeput als ze te lang met hun telefoon bezig zijn. Bedrijven als Facebook beloofden ons dat we dichter naar elkaar toe zouden groeien. Maar als we niet oppassen, ruïneert technologie juist ons inlevingsvermogen.’

Moet de telefoon dan maar het raam uit?

Pavliscak: ‘Hou op. Bespaar me de verhalen over digitaal detoxen. De telefoon kadert mijn wereld, ook als ik hem niet bij me heb. Stel, ik laat mijn gsm in mijn hotel liggen en loop door Amsterdam over al die oude grachten in prachtig herfstweer. Dan denk ik toch: ‘Zal ik een foto op Facebook plaatsen of even mijn familie appen?’ Er is geen verschil meer tussen de digitale en de echte wereld. Ze lopen in elkaar over. Daar moeten we leren mee omgaan.’

Hoe vinden we dan toch een gezond evenwicht?

Pavliscak: ‘Hou de drie C’s van creating, caring en connecting in gedachten. Als je iets creëert, voel je je beter dan als je alleen maar consumeert. Dat hoeft niet superartistiek te zijn. Denk aan een speellijst op Spotify aanmaken. Door sites als GoFundMe, waar geld ingezameld wordt voor bijvoorbeeld de kinderboerderij, betekenen mensen iets voor hun omgeving. En natuurlijk kun je ook een goed, diep gesprek voeren op Whatapp. Die balans kunnen we niet alleen vinden. Bedrijven moeten ook beter nadenken hoe we onze empathie kunnen behouden.’