Telecommiljardair opent Brusselse codeerschool

Xavier Niel, oprichter van het Franse telecombedrijf Free, heeft in Ukkel een atypische school ingehuldigd waar studenten digitale vaardigheden kunnen leren zonder dat er leraars of diploma's aan te pas komen.

In Frankrijk bestond de school al onder de naam 'Ecole 42' , in Ukkel wordt dat '19'.

Drijvende kracht achter de codeerschool is Xavier Niel, een naam als een klok in de Franse zakenwereld . Met Free startte hij een prijzenbreker op de Franse telecommarkt die het staatsbedrijf France Telekom van de troon stootte. Zijn zakenimperium, dat onder andere de krant Le Monde omvat, is zo'n 10 miljard euro waard. Als 'digitale Robin Hood' vindt hij dat veel meer mensen moeten leren programmeren. Hij richt zich speciaal tot jongeren uit kansengroepen.

Niel zei in een interview met L'Echo enkele maanden geleden dat hij hoopt dat de volgende Google of Apple uit Europa zal komen. 'In Europa ontbeert optimisme. We moeten de dingen groter leren zien', klonk het.