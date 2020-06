Telenet brengt virtual reality versneld naar huiskamer

Voor 40 euro leent Telenet-dochter The Park voortaan virtualrealitybrillen voor thuisgebruik uit. Dat stond al op de radar van de uitbater van VR-zalen, maar de coronacrisis versnelt een en ander.

Nog tot 1 juli zijn de vijf virtualreality-attracties van The Park Entertainment, voor 80 procent in handen van het telecom- en entertainmentbedrijf Telenet, gesloten. Het bedrijf besliste dat zelf. 'We zien onszelf als een toeristische attractie, en die zitten in de grijze zone', zegt Philippe De Schutter, de topman van het bedrijf. Hij ziet zo drieënhalve maand aan inkomsten door de neus geboord.

Noodgedwongen zet The Park daarom sneller de stap naar virtual reality in de huiskamer. Bij VR draagt u een bril die u onderdompelt in een virtuele 360 gradenomgeving, om te gamen of series en films te bekijken. The Park bood die ervaring tot nu alleen voor groepen aan in zijn zalen in Antwerpen, Gent, Brussel, Kortrijk en Hasselt. Met een VR-bril op en een laptop in een rugzakje kan je er strijden tegen robots of op avontuur gaan met magiërs.

Maar wie 40 euro neertelt, kan zo'n bril voortaan drie dagen meenemen naar huis. The Park leent die uit via het goed gestoffeerde winkelnetwerk van Telenet. De brillen zijn eerst beschikbaar in de Telenet-winkel op de Antwerpse Meir en in de Brusselse Nieuwstraat, later volgen meer winkels.

Radar

'We speelden al langer met dit idee, maar corona heeft alles versneld', stelt De Schutter. Hij vreest niet dat het publiek na de heropening zal wegblijven uit de VR-zalen. Een en­quête bij klanten die al eens langskwamen, wees uit dat een op de tien een nieuw bezoek niet zou zien zitten uit vrees voor het coronavirus.

Corona veroorzaakt een zware omzetval, maar we zijn een kostendynamisch bedrijf. Philippe De Schutter The Park

De verhuur van VR-brillen past in de filosofie van het bedrijf om met virtual reality de brede massa te willen bereiken. '40 euro is niet duur', zegt De Schutter. 'Het toestel kan op verschillende momenten van de dag dienen: kinderen kunnen er overdag mee pingpongen, de ouders kunnen eens zombies neerschieten of 's avonds naar een Netflix-serie of YouTube-filmpjes kijken.'

Voor de bredere uitrol van virtual reality thuis neemt The Park een belang in de Gentse VR-ontwikkelaar Triangle Factory. Dat bedrijf ontwikkelde eerder mee VR-spelletjes voor The Park. De samenwerking gaat nu dieper. 'Triangle Factory bouwde ook een alarm in onze VR-brillen in voor als iemand binnen anderhalve meter van jou staat.'

Ozonkasten

Dat is maar een van maatregelen die The Park neemt om op 1 juli zijn zalen weer te openen. 'We voorzien in klassiekers zoals handgel en plexiglas. Maar mensen moeten ook een mondmasker, oogmasker en handschoenen dragen zodat zweet geen contact maakt met de uitrusting.' The Park investeerde ook in ozonkasten. Daar worden de rugzakjes met de laptops na gebruik in gehangen om ze te ontsmetten.

De Schutter maakt zich sterk dat het bedrijf de crisis overleeft. 'Corona veroorzaakt een zware omzetval, maar we zijn een kostendynamisch bedrijf. We zetten jobstudenten op de locaties in naargelang er boekingen zijn.' Daardoor hoefde The Park alleen voor zijn technologisch team naar tijdelijke werkloosheid te grijpen.