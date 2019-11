Telenet brengt virtualrealitypretparken naar de VS

John Porter, de CEO van Telenet, speelt een virtualrealitygame in een van de speelruimtes van The Park.

The Park, het bedrijf dat met steun van Telenet virtualrealityspeelvelden uitbaat, bereidt een uitbreiding naar de VS voor. Het haalde daarvoor extra kapitaal op.

Gent, Antwerpen, Hasselt en Kortrijk. Liefhebbers van virtual reality kunnen bij The Park op vier locaties in Vlaanderen terecht voor avonturen in een virtuele 360 gradenomgeving. Met een VR-bril op en een laptop in een rugzakje kan je strijden tegen robots of op avontuur gaan met magiërs.

The Park werkt nu aan een uitbreiding. Het bedrijf haalde in september in alle stilte 1,2 miljoen euro op bij zijn aandeelhouders. Dat zijn de telecomoperator Telenet en het durfkapitaalfonds 9.5 Magnitude Ventures. Het stelde ook twee verantwoordelijken aan. Die bereiden een expansie naar zowel de VS als de rest van Europa voor.

Liberty Global

Gesprekken rond concrete locaties en partners lopen, maar zijn nog niet rond. Wanneer de eerste buitenlandse vestigingen openen, is niet duidelijk. ‘We hadden er eigenlijk gisteren moeten openen’, stelt Philippe De Schutter, de CEO van The Park. ‘Er is een ongelooflijk momentum op de markt voor virtualrealityavonturen.’

Stevige steunpalen The Park heeft twee aandeelhouders: Telenet en 9.5 Magnitude Ventures. Achter die laatste schuilen enkele grote namen. 9.5 Magnitude Ventures voerde in september een kapitaalverhoging van24 miljoen euro door. Het stelde toen ook enkele nieuwe bestuurders aan, onder wie Bruno De Cartier, een veteraan bij de uitgeverijCorelio, en Philippe Vlerick, bestuurder bij KBC. Ook het lichtschakelaarbedrijf Niko is vertegenwoordigd.

The Park wil snel schakelen, maar tegelijk de uitbreiding beheersbaar houden. Het gebruikt daarom buiten België het franchisemodel. Er openen in de rest van Europa en de Verenigde Staten geen vestigingen in eigen beheer. ‘We moeten vooruit, maar mogen ons niet vergalopperen. We moeten dit doordacht doen’, zegt De Schutter.

De keuze voor een partner wordt daarom cruciaal. In de Verenigde Staten komt The Park alleszins Liberty Global, de eigenaar van The Park-aandeelhouder Telenet, tegen. ‘We gaan er praten met de mensen van Liberty. We merken erg veel enthousiasme in dat bedrijf rond virtual reality.’

Schaal

Nog geen anderhalf jaar na de opening van de eerste locatie in Antwerpen staat The Park voor een grote nieuwe stap. De VR-avonturen trokken in anderhalf jaar al zo’n 50.000 bezoekers, verspreid over drie locaties. De locatie in Kortrijk, die fungeert als innovatiehub, opende begin deze maand de deuren.

Er is een ongelooflijk momentum op de markt van virtualrealityavonturen. Philippe De Schutter topman The Park

The Park heeft wel nog werk aan de winkel om het geheel lucratief te maken. Ook daar moet de uitbreiding soelaas bieden. Vooral het maken van nieuwe games of virtuele omgevingen heeft een stevig prijskaartje. ‘Het helpt als die kostprijs over meerdere locaties gespreid kan worden’, duidt Kenny Henderyckx, de directeur marktopportuniteiten bij Telenet.