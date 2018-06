Telenet lanceert platform voor slimme apparaten

Door in te spelen op de snelle stijging van slimme toestellen wil Telenet aan terrein winnen op de bedrijvenmarkt.

Na 'King', 'Kong', 'Whop', 'Whoppa' en 'Wigo' toverde Telenet dinsdagochtend een nieuwe marketingnaam uit de hoed. 'Tinx' moet het bedrijf op de markt plaatsen in de snel groeiende sector van het internet der dingen. Dat zijn huishoudtoestellen, auto's of andere dagelijkse voorwerpen die door een verbinding met het internet beter gemonitord en aangestuurd kunnen worden.

Wereldwijd neemt het internet der dingen een hoge vlucht. Marktonderzoeker Gartner gaat uit van 20 miljard geconnecteerde toestellen tegen 2020. Volgens berekeningen van Telenet zijn er in ons land al 10 miljoen toestellen verbonden met het internet. Het bedrijf ziet een markt die tot in de 'honderden miljoenen euro's' loopt.

Totaaloplossing

Met Tinx wil Telenet daarvan een graantje meepikken. Het levert naar eigen zeggen een 'totaaloplossing' om het netwerk rond zulke slimme apparaten te beheren. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Slimme toestellen communiceren vaak met elkaar en ze zijn pas nuttig als je er via data inzichten uit puurt.

10 miljoen Geconnecteerde toestellen In België zijn al tien miljoen toestellen verbonden met het internet, volgens Telenet.

Bovendien is een slim toestel altijd deel van een bredere keten. Telenet sluit daarom enkele partnerships voor zowel de toestellen (met Imec en via de joint venture tussen Telenet en 30 Solutions), de connectiviteit (het Britse telecombedrijf Artilium), de online opslagcapaciteit voor de data (Azure van Microsoft) als de inzichten (IBM).

Weinig energie

Telenet focust zelf uiteraard op het netwerkaspect. Bij de modernisering van het BASE-netwerk, dat het na de overname in 2015 in handen kreeg, installeerde het ook een 'narrowband IoT'-netwerk. Dat verbruikt, in tegenstelling tot mobiel internet, weinig energie en kan toch lange afstanden bereiken. Dat gaat nu gebruikt worden voor het internet der dingen.

De operator volgt daarbij een andere aanpak dan zijn concurrenten, het LoRa-netwerk van Proximus en het Sigfox-netwerk, dat in ons land wordt uitgebaat door Engie-dochter Engie M2M. 'Die zitten op een niet-ge­li­cen­ti­eerd spectrum', legt innovatiemanager Piet Spiessens uit. 'Het kan zijn dat die netwerken blijven bestaan, maar wij willen de dienstverlening garanderen.'

Body

De uitrol van het Tinx-aanbod is een nieuwe poging van Telenet om zijn bedrijventak meer body te geven. Die is nu goed voor een half miljard, of 20 procent van de groepsomzet. Het bedrijf is daardoor fors kleiner dan Proximus. Martine Tempels, baas van Telenet business, wil het tij keren door meer in te zetten op 'totaaloplossingen'.

Bedrijven willen een enkel aanspreekpunt. Martine Tempels Telenet Business

De overname van de ICT-integrator Nextel, die vorige week groen licht kreeg van de mededingingsautoriteiten, moet Telenet helpen. 'Voor bedrijven vallen connectiviteit en IT steeds meer samen. Een huisarts kan via zijn telefooncentrale zijn voordeur openen of de bewakingscamera's regelen. Bedrijven willen daar een enkel aanspreekpunt voor.'

Nationaal

Het gebrek aan een nationale aanwezigheid maakt het voor Telenet wel moeilijker om bedrijven over de streep te trekken, erkent Tempels. 'Bedrijven met een hoofdkantoor in Vlaanderen of Brussel en een Waalse tak kunnen we wel bedienen via ons partnerschap met VOO.'