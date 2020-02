Televisie van de toekomst is made in Gent

Met de hoogtechnologische inkt van drie Gentse wetenschappers zullen beeldschermen rijkere kleuren tonen, minder energie verbruiken en nog dunner zijn. Hun start-up QustomDot heeft net 3 miljoen euro opgehaald.

De televisies van fabrikanten als Samsung, Philips en LG pakken vandaag uit met kleuren puurder en realistischer dan ooit tevoren. Maar het kan altijd nóg levendiger en mooier. 'Met onze technologie zal een landschap op het scherm veel meer tinten groen bevatten. En een aardbei zal je nog sneller van de televisie willen plukken om op te eten', zegt Kim De Nolf, CEO van de Gentse start-up QustomDot.

De Nolf is 30 en doctor in de chemie. Ze heeft met twee collega-wetenschappers van UGent milieuvriendelijke kwantumdots ontwikkeld die de kleurzuiverheid van schermen gevoelig zullen verbeteren. Niet alleen die van televisies, maar ook de schermen van computers, slimme uurwerken, smartphones en augmented reality-brillen.

Kwantumdots of -stippen werden in 1980 per toeval ontdekt in een labo in de Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. De minuscule bolletjes halfgeleidermateriaal zijn zo klein dat ze unieke elektronische eigenschappen hebben. Ze absorberen blauw en UV-licht en zetten het om in ander kleurlicht. De afmetingen van de halfgeleiderkristallen zijn 2 tot 6 nanometer, tienduizend keer kleiner dan de dikte van een menselijk haar. Hoe kleiner het kristal, hoe meer het uitgestraalde licht verschuift van rood naar blauw.

Toxisch

De nanokristallen worden vandaag gemaakt met toxische en ontvlambare chemicaliën. Het departement chemie van UGent besloot daarom zes jaar geleden ecologische kwantumdots te ontwikkelen. Tijdens dat werk groeide het idee een start-up op te richten, vertelt De Nolf. 'Met middelen van het industrieel onderzoeksfonds van UGent zetten we de voorbije drie jaar het product op punt en gingen we na hoe we het kunnen vermarkten.' Eind vorige maand werd de spin-off QustomDot geboren.

QustomDot gaat er prat op het eerste bedrijf te zijn dat cadmiumvrije kwantumdots rechtstreeks op de led-chip kan aanbrengen.

De Gentse vondst op basis van indiumfosfide en zinksulfide is ecologischer dan de huidige kwantumdot in high-endtelevisies. Maar dat is niet het enige wat de technologie uniek maakt. QustomDot is naar eigen zeggen het eerste bedrijf dat cadmiumvrije kwantumdots rechtstreeks op de ledchip kan aanbrengen. Die stap maakt het mogelijk nog dunnere en energiezuinigere schermen te produceren. Dat gebeurt door elke pixel uit te rusten met een aparte lichtbron (groen, rood en blauw).

De gepatenteerde oplossing, de kwantumdot-inkt, trok meteen de aandacht van een tiental bedrijven. Een mix van grote multinationals, genre Panasonic en Apple, en kleine en middelgrote fabrikanten van microled, de nieuwste generatie beeldtechnologie. Namen mag de CEO niet vrijgegeven, fabrikanten doen graag geheimzinnig over hun toekomstige producten.

QustomDot assisteert die klanten om zijn inkt in hun toestellen te krijgen, met name op de led. De Nolf: 'Dat moet op een specifieke manier en met een bepaalde resolutie gebeuren, en op heel kleine schaal. We onderzoeken verschillende pistes, van inkjetprinter tot lithografie.'

3 miljoen euro kapitaal

In dat pionierswerk krijgt de Gentse spin-off ruggensteun van de Vlaamse investeringsfondsen Qbic II en PMV en het Poolse VIGO Ventures, een investeerder die focust op hardware en fotonica. De drie tellen samen 3 miljoen euro neer. De Nolf gaat er in eerste instantie haar team mee verdubbelen tot zes mensen. Binnen twee jaar moet dat aantal groeien tot een tiental.

Sofie Baeten van Qbic zal QustomDots raad van bestuur voorzitten. Zo heeft de start-up zowel een vrouwelijke CEO als voorzitter, wat vrij uniek is in de Belgische start-upwereld.

We schatten onze technologie hoog in. En aangezien er weinig materiaal nodig is voorzien we goede marges. Kim De Nolf CEO van QustomDots

QustomDot zal zijn klanten kwantumdot-inkt aanleveren. Veel is niet nodig voor een televisie. Een gram is goed voor 700 vierkante meter lcd, of zowat 700 schermen. De kostprijs blijft geheim. 'We schatten onze nanotechnologie hoog in', zegt De Nolf. 'En aangezien er weinig materiaal nodig is, voorzien we goede marges.' Wereldwijd zijn er volgens de CEO maar vijf à tien grote bedrijven actief in kwantumdots, waarvan een drietal in Europa.

Op de eerste televisie met de Gentse inkt aan boord is het nog een à twee jaar wachten, schat De Nolf. Tv's worden zes maanden tot een jaar getest voor ze op de markt komen.