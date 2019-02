Tesla-CEO Musk onder vuur voor 'koersgevoelige' tweet

De Amerikaanse beurswaakhond vraagt een rechter om in te grijpen na een tweet van de CEO van de fabrikant van elektrische wagens over autoverkopen.

'Tesla produceerde nul auto's in 2011, maar zal er 500.000 maken in 2019.' Door die tweet van vorige week woensdag zijn de pijlen van de Amerikaanse beurswaakhond SEC opnieuw op Elon Musk, de CEO van de Amerikaanse wagenfabrikant Tesla, gericht.

Met de tweet zou Musk zich niet houden aan de voorwaarden van een schikking die hij eind september sloot met de SEC, na een eerdere Twitter-rel. In augustus vorig jaar tweette Musk dat hij plannen had om Tesla van de beurs te halen, tegen een prijs van 420 dollar. De financiering daarvoor was 'verzekerd'.

SEC

Musk sprak in de nasleep van dat incident af het voorzitterschap van Tesla af te staan, een boete van 20 miljoen dollar op te hoesten en twee onafhankelijke bestuurders aan te stellen. Maar vooral: het bedrijf moest erover waken dat alle schriftelijke communicatie van Musk - en dus ook zijn tweets - werden gecontroleerd door een advocaat.

Tesla produceerde nul auto's in 2011, maar zal er 500.000 maken in 2019. Elon Musk CEO Tesla

De beurswaakhond SEC is niet te spreken over de nieuwe tweet. Hij vraagt de rechter om in te grijpen. Tesla bevestigt dat Musks tweet niet vooraf goedgekeurd was. Musk corrigeerde zijn tweet wel, na intern aandringen van advocaten.

Weekproductie

Hij tweette vier uur later dat het gaat om een geannualiseerde weekproductie van 500.000 auto's tegen eind dit jaar (= 10.000's auto per week). Het effectief aantal geproduceerde auto's dit jaar zal 400.000 bedragen.