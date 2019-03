Tesla paait Belgische Model 3-eigenaars met autopilot

De producent van elektrische wagens kondigde vorige week prijsverlagingen voor zijn Model 3 aan. Wie eerder al een Model 3 geleverd kreeg, krijgt een compensatie.

Vorige donderdag verlaagde Tesla, de producent van elektrische wagens, de prijzen voor zijn Model 3, het instapmodel van het bedrijf. Die is eindelijk ook beschikbaar voor 35.000 dollar, een prijs die het bedrijf van bij het begin hanteerde, maar nooit eerder kon waarmaken.

De prijsverlaging maakte de tongen los op de fora van Tesla-liefhebbers, ook in onze regionen. Tesla begon begin februari de eerste exemplaren van het Model 3 in ons land te leveren. Het deed dat vanuit de haven van Zeebrugge. Het gaat daarbij nog niet om het instapmodel, met de standaardbatterij, maar wel het duurdere long-rangemodel.

Toegevingen

Tesla blijkt nu toegevingen te doen voor zij die zo'n duurder long-rangemodel al in ontvangst mochten nemen. Nog dit jaar krijgt hun Model 3 een gratis upgrade naar 'volledig zelfrijdende besturing', die een auto toelaat autonoom te rijden op de snelwegen en automatisch laat parkeren. Die functie heeft normaal een prijskaartje van 5.300 euro.

Het is 'Elon Time': we weten dat het er komt, maar niet wanneer het komt. Byron Soulopoulos Voorzitter eigenaarsvereniging

Verschillende eigenaars van zo'n long-rangemodel kregen een sms'je daarover, bevestigt Byron Soulopoulos, de voorzitter van de eigenaarsvereniging Tesla Owners Club Belgium. Wanneer de upgrade plaatsvindt, is niet duidelijk. 'Het is 'Elon Time': we weten dat het er komt, maar niet wanneer het komt', aldus Soulopoulos.

Tesla zegt in een reactie die beloftes niet te kunnen bevestigen. Het verwijst enkel naar een relatief vaag geformuleerde blogpost. Daarin wordt eigenaars van Tesla die de prijsverlaging misliepen, kortingen beloofd voor de basisversie van de autopilot en de 'volledige zelfrijdende besturing'.

Instapmodel

Het instapmodel van de Model 3, met standaardbatterij in plaats van het long-rangebereik, zal pas binnen zes maanden in Europa beschikbaar zijn. Dat heeft Musk via Twitter bekendgemaakt. Dat absolute instapmodel heeft een bereik van ongeveer 355 kilometer.

Het is voorlopig niet meteen duidelijk welke prijzen Tesla in Europa zal aanrekenen voor de Model 3, voor zowel het standaard- als long-rangemodel. Tesla kon daar zelf niet meer over kwijt. De prijs is 'afhankelijk van de koers van de dollar en andere bijhorende kosten', zei het bedrijf tegen autoblog.nl.

Dealers

Tesla is in staat om de prijzen van zijn modellen te verlagen, omdat het tegelijk snoeit in zijn fysieke verkoopnetwerk. Het wil de verkoop verplaatsen van dealers naar online. In ons land zijn er vijf Tesla-stores (Aartselaar, Zaventem, Brussel, Sint-Martens-Latem en Hasselt).