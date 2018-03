Tesla rijgt slecht nieuws aan elkaar

Met een nieuwe terugroepactie heeft Tesla een horrorweek passend afgesloten. In een maand tijd verloor Elon Musks producent van elektrische wagens een vijfde van zijn waarde.

Toch nog een opsteker voor Elon Musk. Net geen twee maanden nadat hij met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de krachtigste raket ooit het heelal had ingestuurd, had de Zuid-Afrikaanse techentrepreneur gisteren een nieuwe primeur. Met een Falcon 9-draagraket heeft SpaceX vrijdag tien satellieten tegelijk gelanceerd.

De succesreeks bij SpaceX staat in schril contrast met de calvarietocht van Musks andere bedrijf, Tesla. Musk heeft dan wel een Tesla richting Mars gekatapulteerd, op aarde loopt het stilaan dramatisch voor de producent van elektrische wagens.

Ongeval

Tesla moest vrijdag 123.000 Model S-wagens terugroepen omdat er een fout was vastgesteld in de stuurbekrachtiging. Een bijna passende afsluiter voor de horrormaand die het bedrijf achter de rug heeft. Vorige week vrijdag crashte een semi-zelfrijdende Model X op een snelweg in Californië.

Beleggers maken zich zorgen dat Tesla zijn productiedoelstelling andermaal niet haalt.

De chauffeur overleed op weg naar het ziekenhuis en er werd een onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek blijkt dat de 'Autopilot'-functie wel degelijk in werking was op het moment van het ongeval. Ook in 2016 was er al eens een ongeval waarbij de Autopilot aangeschakeld stond.

Productieproblemen

Ondertussen gaat Tesla gebukt onder de productieproblemen voor zijn elektrische middenklassewagen, de Model 3. De groep stelde zich tot doel tegen eind deze maand tot 2.500 Model 3’s per week te produceren. Maar het is zeer de vraag of Tesla dat zal halen.

Om die reden verlaagde de kredietbeoordelaar Moody’s zijn rating voor het bedrijf. Dat laat ook sporen na op de beurskoers. Afgelopen maand daalde het aandeel Tesla op de beurs met 22 procent. Analisten van Morgan Stanley waarschuwden dat die koersval nog even kan aanhouden.