TikTok-deal kent nog genoeg losse eindjes

Het Chinese ByteDance is akkoord met de gedeeltelijke verkoop van TikTok, de populaire video-app, aan de Verenigde Staten. Maar de voorwaarden blijven nog vaag.

'Het is een fantastische deal voor Amerika.' Dealmaker Donald Trump was afgelopen weekend in zijn nopjes met de overeenkomst tussen ByteDance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Waltmart.

Daarin ontvangt Oracle een belang van 12,5 procent in TikTok, terwijl Walmart 7,5 procent bemachtigt in de app, die in zeker 155 landen in totaal honderden miljoenen gebruikers heeft.

Daarnaast krijgt TikTok een raad van bestuur waarin vier van de vijf leden de Amerikaanse nationaliteit hebben, onder wie een vertegenwoordiger van Walmart. Ook ziet een veiligheidsadviseur uit Washington toe op de naleving van de cybervraagstukken.

Misschien wel de kers op de taart voor Trump is dat de hoofdzetel in de Amerikaanse staat Texas komt. Met een beloofde 25.000 banen tot gevolg. Daarmee is de dreiging van een verbod op de populaire Chinese video-app in de VS voorlopig afgewend.

Vraagtekens

Toch is de TikTok-deal nog omgeven met vraagtekens. Hoe Amerikaans wordt de van oorsprong Chinese app? Wie worden de nieuwe aandeelhouders? En welke topman of topvrouw gaat het bedrijf in de VS leiden? Ook zijn de privacyzorgen rondom de pakweg 100 miljoen gebruikers in het land nog niet weggenomen.

Terwijl Microsoft naar verluidt TikTok liever helemaal had overgenomen, gaan Oracle en Walmart aan de haal met in totaal 20 procent van de aandelen. ByteDance houdt 80 procent in het nieuwe bedrijf.

Wilde Trump niet een meerderheidsbelang in TikTok? Jawel. Maar bestaande Amerikaanse investeerders hebben op hun beurt een belang van 40 procent in het moederconcern ByteDance.

De regering-Trump rekent voor dat met het belang van Oracle en Walmart, de Amerikanen nu zeker 53 procent in handen hebben. Een ingewikkelde rekensom leidt volgens haar dus wel degelijk tot een meerderheid.

53% Amerikaanse meerderheid in Tiktok De regering-Trump komt via een ingewikkelde rekensom tot de conclusie dat de deal de Amerikanen een meerderheid van 53 procent in TikTok oplevert.

Beursgang

Dan de beursgang. ByteDance wil TikTok naar Wall Street brengen. Daarmee zou een van de grootste techbeursgangen in jaren op stapel staan.

De VS willen ook hier een graantje meepikken. 'De federale overheid wil een emissie vanuit TikTok toegewezen krijgen', zegt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger.

Een gedeeltelijke nationalisatie, vindt hij 'Dat is ongehoord, de overheid kan haar belang daarna ook weer te gelde maken. Is dat een vergoeding aan de aandeelhouders of winstverwatering? Het riekt naar diefstal.' Trump probeert volgens hem een gelijk speelveld te creëren. 'De Chinezen stelen Amerikaanse data, Hij pakt Chinees geld af.'

ByteDance moet ook een dealsom van 5 miljard dollar betalen aan Washington. Naar tevredenheid van de president die spreekt van een 'bijdrage, waarnaar ik heb gevraagd'. Het geld belandt in de Amerikaanse schatkist.

Tegenvaller

Dat Trumps macht niet oneindig reikt, bleek afgelopen weekend. Een rechtbank in San Francisco oordeelde dat het verbod op WeChat, een Chinese berichtendienst die eigendom is van Tencent, de vrijheid van meningsuiting inperkt en dus niet mag.

Een tegenvaller voor Trump. Hij dacht zo een stok te hebben tegen Chinese bedrijven die ongemoeid gegevens zouden stelen. De gerechtelijke uitspraak heeft de positie van ByteDance alleen maar versterkt, stelt Zwanenburg. 'Trump krijgt niet alles voor elkaar.'