Tim Cook trekt van leer tegen 'data-industrieel complex'

Tim Cook, de topman van de technologiereus Apple, sprak op de Internationale Dag van de Gegevensbescherming harde taal over de jacht op gebruikersdata op het internet. Hij pleit voor meer regelgeving.

Fake news, boodschappen die de verdeeldheid aanwakkeren en online acties van sjacheraars die snel geld willen verdienen zijn de afgelopen jaren alomtegenwoordig geworden. Die fenomenen worden gevoed door algoritmes en het ongebreideld verzamelen en gebruiken van persoonlijke digitale data, zei de topman van Apple op de virtuele Privacy & Data Protection Conference aan de VUB.

'Wat zijn de gevolgen als duizenden lid worden van extremistische groepen en vervolgens algoritmes nog meer van die groepen aanbevelen?' Zonder andere Big Tech-bedrijven bij naam te noemen trok Cook van leer tegen het ongebreideld verzamelen van data en het stimuleren van samenzweringstheorieën gewoon omdat die gebruikers meer doen reageren. Want zo verliezen de mensen hun vertrouwen, bijvoorbeeld in levensreddende vaccins, en bovendien lokt het geweld uit.

Regelgeving

Cook sprak vol lof over de GDPR, de Europese databeschermingsregels. Die zijn 'een belangrijke fundering voor privacyrechten' met een wereldwijde invloed. Maar er moet meer gebeuren. Er is internationale regelgeving nodig over wat niet kan worden getolereerd. Ze moet principes vastleggen over een minimaal gebruik van data, enkel in functie van wat de gebruiker nodig heeft. Ook moeten die principes de gebruiker inlichten over het datagebruik en zijn data beschermen.

Apple is voor een sterke versleuteling van gegevens. Veiligheid is fundamenteel voor de privacy. Data moeten zo veel mogelijk worden verwerkt op de toestellen zelf.

Maatregelen

Cook gaat prat op initiatieven van zijn bedrijf zoals een 'privacy voedingsetiket', de verplichting dat elke app begrijpelijke informatie moet geven over het privacybeleid. Een tweede initiatief, 'app tracking transparency' (ATT), moet mensen controle geven over het gebruik van hun data. ATT wordt in de lente operationeel. Bij een update van het besturingssysteem van de iPhone en de iPad zullen gebruikers expliciet apps kunnen toestaan of verbieden hun online gedrag te volgen.

In krantenadvertenties protesteerde Facebook in december tegen ATT. Volgens de socialemediagigant is de maatregel nadelig voor kleine ondernemingen. Woensdag zei Facebook dat de veranderingen bij Apple kunnen wegen op de inkomsten van het sociale netwerk. Ook elders leeft ongerustheid. Een groep Franse adverteerders diende in de herfst een antitrustklacht in tegen Apple. Ze waarschuwen dat de reclame-inkomsten van uitgevers tot 50 procent zouden kunnen dalen.

In een rapport dat Apple donderdag publiceerde, A Day in the Life of Your Data, staat dat apps die we dagelijks gebruiken gemiddeld zes trackers hebben die ons gedrag in kaart brengen. 'Wat de gebruiker ziet, is niet altijd wat hij krijgt', waarschuwt Cook. Informatie over foto's, over mensen in de contactlijst en locatiedata over waar we eten, slapen en bidden wordt doorgespeeld. De ATT-functionaliteit moet de gebruikers opnieuw controle geven over hun data.