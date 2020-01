Toyota bouwt futuristische 'teststad' met 2.000 inwoners

‘Het is lastig iets bij te leren over slimme steden als je alleen de bouwblokken (van die steden) maakt’, zegt James Kuffner, de CEO van de onderzoeksafdeling van Toyota. Daarom heeft de autofabrikant het boude plan opgevat om een complete slimme stad te bouwen op de site van een van zijn Japanse autofabrieken, die tegen eind dit jaar de deuren moet sluiten.

Het stadje zal een oppervlakte beslaan van 71 hectare (de oppervlakte van een cirkel met een diameter van ongeveer 950 meter), draaien op waterstoftechnologie en dienstdoen als proeftuin voor tests met robotica en artificiële intelligentie. Toyota doopt zijn project de ‘geweven stad’, een verwijzing naar zijn wortels als producent van weefgetouwen. De bedoeling is er ervaringen en kennis op te doen die in de hele wereld kunnen worden toegepast, zegt Kuffner.

Initieel worden in het stadje zowat 2.000 mensen gehuisvest, onder wie onderzoekers van Toyota. Maar ook gepensioneerden en anderen zouden er terechtkunnen. De bouw begint volgend jaar. Toyota zegt dat er budget voor is vrijgemaakt, maar wil geen bedragen noemen.

Het ontwerp wordt in handen gegeven van de Deense architect Bjarke Ingels, die ook de nieuwe WTC-torens in New York en de Google-campussen in Silicon Valley en Londen tekende.