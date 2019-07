Toyota heeft zelfrijdende primeur in Brussel

Sinds gisteren rijdt een Toyota Lexus LS autonoom rond in de Brusselse Wetstraat en Belliardstraat. Toyota waagt zich zo als eerste met een zelfrijdende auto in het Brusselse stadsverkeer.

Wie in de komende dertien maanden door de Europese wijk rijdt, ziet mogelijk een zelfrijdende auto van Toyota rondrijden. Het Japanse automerk kondigde gisteren aan toelating te hebben voor een proefproject met een Lexus LS in de Wetstraat en Belliardstraat.

Het tekent zo meteen voor het eerste proefproject met een autonoom rijdende auto in het Brusselse stadsverkeer. De federale regering rolde in 2016 al een gedragscode uit die tests met autonoom rijdende voertuigen mogelijk moest maken. Tests kunnen sindsdien, mits toelating van de bevoegde minister.

Chauffeur

Toyota kreeg toelating na een uitgebreide risico-analyse. De ingelegde auto heeft er ook al ritten op zitten in China en de VS. Er zal ook nog altijd een chauffeur achter het stuur zitten, die kan ingrijpen als de auto manoeuvres doet die niet koosjer lijken. De auto moet ook de spits mijden, mag niet uitrijden bij evenementen en moet zich aan een vaste lus houden.

De Europese wijk benadert het best het beeld van druk verkeer in een grootstad.

De auto die ingelegd wordt, is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tesla's Model 3, volledig zelfrijdend. Dat betekent dat hij ten allen tijde autonoom kan rijden, in plaats van enkele zelfrijdende functies. In veel auto's zit al assistentie om bijvoorbeeld de rijbaan te houden, automatisch in te halen of te remmen.