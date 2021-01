Twitter bant Trump definitief

Twitter bant de Amerikaanse president Donald Trump op basis van twee tweets waarin hij geweld zou verheerlijken.

Wie vrijdagavond rond middernacht naar het Twitter-account van @realdonaldtrump ging, kreeg de melding te zien dat het account van de Amerikaanse president geschorst is, omdat het in strijd is met de regels van het sociale netwerk. Die schorsing is definitief, zo stelt Twitter in een blogpost. Er is een risico dat de president verder zal oproepen tot geweld.

Eerder deze week had Twitter Trump al voor twaalf uur uit zijn account gesloten, nadat hij in een video de oproerkraaiers rond het Capitool omschreef als 'very special'. Twitter maakte toen duidelijk dat de uitsluiting definitief kon worden als Trump zich niet aan de spelregels zou houden. Trump kreeg even zijn account terug, en kon via dat kanaal een videoboodschap verspreiden waarin hij zich uitsprak tegen de 'gruwelijke aanval'. Hij erkende ook - voor het eerst - zijn nederlaag.

Geweld verheerlijken

Maar Twitter struikelde vrijdag al meteen over twee andere tweets. In de eerste beloofde hij dat de '75 miljoen patriotten' die voor hem stemden 'voor lange tijd een belangrijke stem' zullen hebben. De president deelde ook mee dat hij de inauguratie van Joe Biden op 20 januari niet zal bijwonen. Twitter oordeelde dat beide tweets 'hoogst waarschijnlijk mensen konden aanmoedigen en inspireren om de wandaden van voorbije woensdag aan Capitol Hill te herhalen'.

Dit soort accounts staan niet boven de regels en kunnen Twitter niet gebruiken om aan te zetten tot geweld. Twitter

Twitter doet uit de doeken waarom het die tweets ziet als 'verheerlijking van geweld'. De aankondiging dat hij niet op de inauguratie zal zijn, kan Trump-fans nogmaals bevestigen in hun waanbeeld dat de verkiezingen niet legitiem zijn, vindt Twitter. Door afwezig te zijn, geeft hij aan dat de inauguratie ook een 'safe target' is om nogmaals een aanval te wagen, beargumenteert Twitter. En met de stelling dat zijn fans 'een belangrijke stem blijven hebben' faciliteert Trump geen transitie, klinkt het.

Muilkorven

De beslissing wijzigt totaal hoe sociale media omgaan met publiek significante figuren, zoals de president van de Verenigde Staten. Twitter zag tot nog toe altijd het maatschappelijke belang als hoogste goed: een president mag je niet muilkorven, het publiek mag rechtstreeks horen wat leiders te zeggen hebben. 'Het is gebouwd op het principe dat mensen het recht hebben om macht in het openbaar verantwoordelijk te houden', herhaalde Twitter nog eens.

Dat verandert nu dus. Trump is tot nader order nog altijd president, maar is permanent geweerd van Twitter. 'Deze accounts staan niet boven de regels en kunnen Twitter niet gebruiken om aan te zetten tot geweld.' De directe lijn tussen Trump en het Amerikaanse volk is zo grotendeels doorgeknipt. Ook Facebook schorste Trumps Facebook- en Instagramaccounts al, zeker tot de inauguratie op 20 januari.

Parler

Tegelijk blijft het op sociale media wel kolken van oproepen tot geweld. Het Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez deelde vrijdag screenshots vanop het rechts-conservatieve sociale netwerk Parler, waar gebruikers duidelijk aangeven te zullen terugkeren rond de periode van de inauguratie 'met wapens'. Ook Twitter wijst in zijn blogpost op plannen die circuleren voor een 'tweede aanval' op het Capitool op 17 januari.

Parler ligt wel langs alle kanten onder vuur voor het toxische sfeertje op zijn netwerk. Google maakte vrijdagavond laat bekend dat het de app van het sociale netwerk voorlopig uit de app-winkel Play Store verwijderd. 'We zijn ons bewust van aanhoudende berichten in Parler die oproepen tot geweld in de Verenigde Staten', klonk het bij een woordvoerder van Google. Parler draagt vrije meningsuiting hoog in het vaandel en moeide zich tot nu toe niet met wat er op het platform verschijnt