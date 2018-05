Twitter pakt 'trollen' aan

Met een nieuwe maatregel wil het sociale netwerk berichten met haatboodschappen en desinformatie wegfilteren

Het sociale netwerk Twitter is na jaren aarzelen eindelijk in actie geschoten om het platform een veiligere plek te maken. Met een nieuwe maatregel wil het de zogenaamde ‘trollen’ aanpakken, die de sfeer voor veel gebruikers verpesten door met kwetsende commentaren of desinformatie conversaties te kapen.

Lang liet Twitter dergelijke ‘trollen’ hun gang gaan. Pas wanneer gebruikers meldden dat een bericht haatboodschappen bevatte, werd er in actie geschoten. Nu wil het platform dat principe omgooien en gaat het berichten van dergelijke accounts al vooraf filteren in zoekopdrachten en conversaties.

De nieuwe regel betekent niet dat de berichten helemaal verdwijnen, maar dat ze als laatste in de rij te zien zullen zijn wanneer mensen op ‘Toon meer reacties’ klikken. Op die manier is er, aldus Twitter, ‘ruimte is voor meer productieve en respectvolle discussies.

Parameters

Om te bepalen welke accounts van ‘trollen’ zijn, kijkt het platform naar verschillende parameters. Zo gaat het bijvoorbeeld na hoe vaak en wat iemand tweet naar een gebruiker door wie hij of zij niet gevolgd wordt.