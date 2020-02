Twitter rondt kaap van 1 miljard dollar in één kwartaal

Dankzij de verhoogde gebruiksvriendelijkheid is Twitter er voor het eerst in geslaagd de kaap van 1 miljard dollar omzet in één kwartaal te overschrijden.

Twitter heeft de voorbije maanden inspanningen geleverd om zijn platform nog laagdrempeliger te maken. Zo kunnen gebruikers hun favoriete thema’s beter volgen en ligt de focus meer op relevante inhoud. Twitter stelt ook alles in het werk om valse informatie van het platform te halen. Sinds eind vorig jaar kunnen gebruikers sommige antwoorden op hun tweets verbergen.

Al die maatregelen hebben ertoe geleid dat Twitter zijn gemiddeld aantal actieve gebruikers gevoelig zag stijgen. Gemiddeld kon het platform in het jongste kwartaal rekenen op 152 miljoen actieve gebruikers per dag, 26 miljoen meer dan een jaar geleden.

Tweede jaar op rij winst

De toenemende populariteit heeft zich ook vertaald in stijgende advertentie-inkomsten. Daardoor steeg de omzet met 11 procent naar 1,01 miljard dollar. Over heel 2019 realiseerde Twitter een omzet van 3,5 miljard dollar. Onder de streep bleef een jaarwinst van 1,5 miljard dollar over. Daarmee boekt Twitter voor het tweede jaar op rij een nettowinst na twaalf verliesjaren.

