Twitter verwacht eerste winst in 2018

Zowel het aantal gebruikers, de omzet en de winst scoren beter dan verwacht in het eerste kwartaal.

Berichtendienst Twitter was jarenlang het zorgenkind onder de technologieaandelen op Wall Street. De berichtendienst, die lang nogal hoogdrempelig in gebruik was, slaagde er niet in zijn gebruikersbasis uit te breiden. Tegelijk kon Twitter niet genoeg geld uit die gebruikers puren om winstgevend te zijn.

Die dynamiek heeft het nu mogelijk doorbroken. Zowel qua gebruikers- en omzetcijfers overtrof het de verwachtingen van analisten. Voor het tweede kwartaal op rij boekt Twitter ook een nettowinst, die niet bij elkaar geknutseld is via alternatieve boekhoudregels.

Buiten VS

Wereldwijd heeft Twitter nu 336 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat is zes miljoen meer dan vorig kwartaal. De groei is ondanks opper-Twitteraar en Amerikaans president Donald Trump vooral te danken aan de activiteiten buiten de Verenigde Staten. In de VS zijn er op een jaar amper twee miljoen gebruikers bij gekomen.

Twitter ziet zijn internationale omzet bijgevolg fors toenemen. De inkomsten uit de landen buiten de Verenigde Staten groeiden jaar op jaar met 53 procent, naar 318 miljoen dollar. Daarmee nadert die regio op de thuismarkt, die goed is voor 347 miljoen dollar. Twitter ziet vooral groei in Azië.

Video

Onderaan de rekening houdt Twitter voor het tweede kwartaal op rij winst over. De nettowinst bedraagt 61 miljoen dollar. In zijn prognoses rekent Twitter erop dat 2018 het eerste jaar zal zijn waarin het volledig winstgevend zal zijn. Na jaren van verliescijfers zou dat een opmerkelijke gebeurtenis zijn.

In zin kwartaalrapport wijst Twitter ook op het succes van video. Meer dan de helft van de advertentie-inkomsten puurt het uit video. Die formaten kan het traditioneel iets duurder verkopen. Het aandeel ging in de voorbeurshandel 13 procent hoger, maar die winsten werden snel weggeveegd.