Uber ontkent plannen voor lancering in Leuven

Er circuleerde woensdagochtend een bericht dat de Amerikaanse mobiliteitsgigant Uber zijn taxiapp ook in Leuven en Namen zou gaan aanbieden. Dat blijkt niet te kloppen.

Komt Uber na Brussel ook naar Vlaanderen? Het zag er woensdagochtend even zo naar uit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) stuurde een persbericht uit waarin het ervoor pleitte dat Uber bij zijn lancering in Leuven en Namen zou kiezen voor 100 procent elektrische voertuigen.

Die communicatie kwam als een verrassing, Uber had zelf niets gemeld over een lancering in Leuven of Namen. Online was er wel een webpagina te vinden waarop het bedrijf klanten in Leuven en Namen info gaf over hoe ze daar een ritje konden bestellen via de app.

Taxidecreet

Maar dat alles blijkt nu toch niet te kloppen. Wie via de app probeerde om een ritje te bestellen in Leuven, kreeg de melding 'Helaas is Uber momenteel niet beschikbaar in jouw gebied.' Navraag van De Tijd leert dat Uber niet actief is in Leuven en er ook geen plannen heeft om te lanceren.