Uber plant lancering deelfietsen in Brussel

De taxidienst Uber heeft plannen om zijn Jump-deelfietsen naar Brussel te halen. Dat blijkt uit een aantal vacatures op zijn jobsite.

De Amerikaanse mobiliteitsgigant Uber staat in de startblokken om een nieuwe dienst in ons land te lanceren.

Na UberX, de app die passagiers linkt aan professionele chauffeurs, en de maaltijdbezorgdienst Uber Eats is het binnenkort de beurt aan Jump. Uber nam in april vorig jaar het fietsdeelbedrijf Jump over. Het gaat om 'zwerffietsen', fietsen die overal in de stad kunnen worden achtergelaten. Via de Uber-app is te zien waar de fietsen te vinden zijn.

Uber heeft een aantal vacatures voor operationele functies in Brussel. Die moeten de lancering van Jump in Brussel in goede banen leiden. Kandidaten moeten Frans spreken, Nederlands is een 'plus'. Ook kennis rond deelfietsen of fietsmechaniek is een meerwaarde. Jump biedt ook deelsteps aan, maar daar is in de vacatures voor België geen sprake van.