Uitgever van De Tijd klokt af op recordwinst

Op de lezersmarkt ging de omzet van alle titels erop vooruit. De Tijd steeg met 7,2 procent, deels door volumegroei, deels door een prijseffect. Ook op de advertentiemarkt is er groei: +13 procent. Onder dat cijfer vallen de groeiende pr-activiteiten van het bedrijf (pr-bureaus Comfi, BePublic en Bereal). De advertentiepoot op zich groeide ook, maar presteerde in het najaar wel zwakker.

Digitale trafiek

Mediafin staat op digitaal vlak wel voor uitdagingen. De trafiek via digitale kanalen stagneerde vorig jaar. De toenemende trafiek via mobiele toestellen compenseerde het teruglopende verkeer via desktopcomputers. De helft van de surfers komt al via mobiel.