Uw luie zetel wordt de sporttribune van de toekomst

Nu Magic Leap, een producent van slimme brillen, aankondigt dat het met de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA in zee gaat, wacht de sportbeleving een nieuwe toekomst.

LeBron James de beslissende driepunter in het basketstadion zien scoren is leuk. Nog leuker is het hem zien doen op je keukentafel. Dat is althans wat het Amerikaanse techbedrijf Magic Leap beweert. De startup, gespecialiseerd in mixed reality, kondigde deze week een samenwerking met de Amerikaanse basketfederatie NBA aan.

Magic Leap is bij ons misschien onbekend, maar niet bij investeerders. Het haalde de voorbije jaren 1,9 miljard dollar op met een slimme bril waarvan niemand al goed weet wat je ermee kan doen. Magic Leap noemt zijn technologie geen virtual reality (VR) of augmented reality (AR), maar mixed reality (MR).

‘We zien het brein als een grafische kaart’, zegt CEO Rony Abovitz. ‘Door specifieke lichtsignalen na te bootsen bedriegen we de hersenen en denken ze dat wat ze te zien krijgen écht is.’ In demonstratievideo’s van de bril is onder meer te zien hoe gebruikers plots een groep inktvissen door de kamer zien zwemmen en er een interactieve berg op een tafel verschijnt.

Andere realiteiten Andere realiteiten Augmented reality (AR): legt een virtueel laagje op de omgeving. Een goed voorbeeld is het populaire spel Pokémon Go. Virtual reality (VR): met een speciale bril kunnen kijkers in een computergesimuleerde omgeving ronddwalen. Mixed reality (MR): de reële en de virtuele omgeving gaan in elkaar op. Deze techniek geniet de voorkeur van het team van Magic Leap.

In de nabije toekomst komen daar basketbalwedstrijden bij. Om de dienst aan te kondigen wordt alles uit de kast gehaald en mocht het NBA-icoon Shaquille O’Neal als proefpersoon opdraven. In een promotievideo vertelt hij hoe hij met de bril op thuis een match kon bekijken die op z’n tafel geprojecteerd leek te zijn. ‘Niet in twee, maar in drie dimensies. LeBron James stond hier’, zegt O’Neal, terwijl hij zijn vingers enkele centimeters uit elkaar houdt. ‘Het was magisch.’

Magic Leap is niet de eerste die experimenteert met een andere manier om sportwedstrijden te bekijken. Tijdens de presentatie van de iPhone X, vijf maanden geleden, demonstreerde Phil Schiller, de marketingbaas van Apple , de mogelijkheden van het toestel met augmented reality. Door een extra virtueel laagje op de wereld te leggen zou die voorgoed veranderen, luidde zijn stelling.

Een van de voorbeelden die Schiller gaf, speelde zich af in een honkbalstadion. Daar krijgen supporters voortaan extra informatie over spelers als ze de camera van hun smartphone op het veld richten. Vervolgens zien ze op hun scherm hoe ver een bal is geworpen, hoe hard erop gemept wordt en hoe snel de spelers lopen. De Major League Baseball, de belangrijkste honkbalorganisatie, is van plan het concept later dit jaar uit te rollen. Anders dan bij de toepassing van Magic Leap is daar geen speciale bril voor nodig, maar volstaat het nieuwste iPhone-model.

‘Die nieuwe technologieën gaan de toekomst van sportbeleving veranderen’, zegt Pieter Van Leugenhagen. Met zijn bedrijf Yondr focust hij op virtual reality en werkte hij al voor verschillende Belgische sportclubs. ‘We krijgen niet alleen een andere beleving, bedrijven kunnen ook advertenties tonen of shirts via de webshop verkopen terwijl de fans naar de wedstrijd kijken. Ook voor de nabeschouwingen zie ik heel wat toepassingen, omdat je een match vanuit verschillende hoeken zal kunnen analyseren.’

De projecten van Apple en Magic Leap worden niet toevallig met de MLB en NBA gelanceerd. Het zijn twee van de grootste en innovatiefste sportorganisaties ter wereld, met omzetten van respectievelijk 10 miljard en 7,4 miljard dollar. Wereldwijd wordt het pionierswerk van die giganten nauwlettend opgevolgd, waardoor de kans groot is dat andere organisaties volgen als de experimenten succesvol blijken.

‘Voor AA Gent en Club Brugge hebben we al eens in virtual reality achter de schermen gefilmd, maar een volledige match op die manier capteren is een vak apart’, zegt Van Leugenhagen. Net zoals er al specifieke captatiebedrijven voor sportwedstrijden bestaan, zullen die er ook ooit voor deze nieuwe technologieën komen. Dat zegt ook Manu Leroy van Telenet Play Sports. ‘We hebben de piste al eens onderzocht, maar toen waren er nog net iets te veel technologische barrières. Toch denk ik dat het binnen een jaar of twee mogelijk wordt niet alleen een ticket te kopen voor een match in het stadion, maar ook eentje om de match thuis te bekijken in virtual of mixed reality.’