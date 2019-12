VR-headset van Facebook herkent uw handen

De headset voor virtuele realiteit Oculus Quest kan vanaf deze week de handen detecteren van de gebruiker, zonder dat aparte hardware - hand controllers - nodig is. Experten vinden dat een belangrijke vooruitgang.

De Oculus Quest is een VR-headset van Facebook die geen computer nodig heeft. De headset heeft zijn eigen rekenkracht en ingebouwde camera's. Ook is het toestel standaard uitgerust met hand controllers. Die stellen de gebruiker in staat in een virtuele omgeving om te gaan met voorwerpen als toetsenborden en machinegeweren. Ook laten de controllers toe te communiceren met anderen door bijvoorbeeld te zwaaien. Voor die controllers is er vanaf deze week een alternatief: de blote hand.

Video Controls in Oculus TV

In een blogpost liet Oculus, de VR-afdeling van Facebook, weten dat een update van de headset 'hand tracking' toelaat. In eerste instantie is hand tracking mogelijk voor de producten van Oculus, zoals voor het navigeren in de virtuele shop en de appbibliotheek van de gebruiker, of om de browser en de videodienst van Oculus te bedienen. Vanaf volgende week krijgen externe ontwikkelaars de nodige middelen om ook hun apps aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden.

VR voor een breder publiek

In de loop van 2020 moet de hand tracking daardoor meer toepassingen krijgen. Facebook ziet mogelijkheden genoeg, van meer expressie in sociale interacties, tot meer efficiëntie in bedrijfstoepassingen. Bovenal wordt het leven gemakkelijker gemaakt voor nieuwkomers die geen ervaring hebben met controllers. De Oculus Quest is het tuig bij uitstek waarmee Facebook het brede publiek in de virtuele realiteit wil krijgen. Het lijkt er wel op dat voor heel wat games de klassieke hand controllers nodig blijven.

